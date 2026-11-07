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Bundeswehr povedie Freuding, presadzuje znalosti získané na Ukrajine
Predseda parlamentného výboru pre obranu Thomas Röwekamp (CDU) označil Freudinga za vynikajúceho dôstojníka, ktorý rozumie výzvam bezpečnostnej politiky našej doby.
Autor TASR
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Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vymenoval za nového generálneho inšpektora Bundeswehru súčasného veliteľa pozemných síl Christiana Freudinga (55). Najvyššiu funkciu v armáde vo februári preberie po generálovi Carstenovi Breuerovi, ktorý bol zvolený do funkcie predsedu Vojenského výboru NATO, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Freuding pôsobil ako koordinátor nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine a vo funkcii inšpektora pozemných síl na základe ukrajinských skúseností rozhodol o vytvorení prvého pluku bezpilotných lietadiel. V minulosti slúžil v zahraničných misiách na Balkáne a v Afganistane, bol tiež najlepším absolventom kurzu generálneho štábu v Hamburgu.
„Generálporučík Freuding je na medzinárodnej úrovni vysoko uznávaný, má mimoriadne dobré kontakty a disponuje osobnosťou, ktorá si dokáže získať ľudí,“ povedal Pistorius.
Predseda parlamentného výboru pre obranu Thomas Röwekamp (CDU) označil Freudinga za vynikajúceho dôstojníka, ktorý rozumie výzvam bezpečnostnej politiky našej doby.
Ako nový veliteľ Bundeswehru má za úlohu zvýšiť jeho súčasný stav zo 186.000 na 260.000 vojakov do roku 2035 a počet záložných síl zo 60.000 na 200.000 bez obnovenia brannej povinnosti.
Freuding pôsobil ako koordinátor nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine a vo funkcii inšpektora pozemných síl na základe ukrajinských skúseností rozhodol o vytvorení prvého pluku bezpilotných lietadiel. V minulosti slúžil v zahraničných misiách na Balkáne a v Afganistane, bol tiež najlepším absolventom kurzu generálneho štábu v Hamburgu.
„Generálporučík Freuding je na medzinárodnej úrovni vysoko uznávaný, má mimoriadne dobré kontakty a disponuje osobnosťou, ktorá si dokáže získať ľudí,“ povedal Pistorius.
Predseda parlamentného výboru pre obranu Thomas Röwekamp (CDU) označil Freudinga za vynikajúceho dôstojníka, ktorý rozumie výzvam bezpečnostnej politiky našej doby.
Ako nový veliteľ Bundeswehru má za úlohu zvýšiť jeho súčasný stav zo 186.000 na 260.000 vojakov do roku 2035 a počet záložných síl zo 60.000 na 200.000 bez obnovenia brannej povinnosti.