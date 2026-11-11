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Bundeswehr vyraďuje čínske drony pre obavy zo špionáže
Jeden zo zdrojov časopisu tvrdí, že Vojenská spravodajská služba (MAD) našla dôkazy o úniku údajov z použitých zariadení, avšak ministerstvo túto záležitosť nekomentovalo.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Velitelia nemeckej armády (Bundeswehr) mohli doteraz kupovať na výcvikové účely komerčne dostupné čínske drony. Ako bezpečnostné riziko sa však začali v súčasnosti postupne vyraďovať, informoval magazín Der Spiegel. Nemecké ministerstvo obrany na čele s Borisom Pistoriusom túto informáciu potvrdilo, píše TASR podľa webu The Insider.
„V budúcnosti sa v Bundeswehri už nebudú používať čínske modely a existujúce systémy budú nahradené národnými alebo európskymi“, povedal hovorca nemeckého ministerstva obrany. Armáda v roku 2024 zostavila tzv. biely zoznam vhodných modelov a velitelia jednotiek pri nákupe nemali prakticky žiadne byrokratické obmedzenia. Neexistoval ani centralizovaný záznam o nákupoch, takže armáda bola teraz nútená zaviesť plošný zákaz.
Ministerstvo s odvolaním sa na „vojenskú bezpečnosť“ odmietlo zverejniť, koľko takýchto dronov Bundeswehr od roku 2024 nakúpil. Zdroje magazínu odhadujú ich počet na niekoľko tisíc, vrátane modelu Matrice M30T, ktorý používajú čínske bezpečnostné sily.
Jeden zo zdrojov časopisu tvrdí, že Vojenská spravodajská služba (MAD) našla dôkazy o úniku údajov z použitých zariadení, avšak ministerstvo túto záležitosť nekomentovalo.
Bundeswehr obmedzil aj vstup do kasární a iných zabezpečených zariadení autám čínskej výroby vrátane elektromobilov BYD, Geely a NIO. V prípade, že príslušníci ozbrojených síl vlastnia takéto vozidlá, musia s nimi parkovať mimo týchto objektov. Armáda sa totiž obáva, že kamery a senzory vozidiel zaznamenávajú údaje a prenášajú ich čínskym spravodajským agentúram. Podobné zákazy vstupu vozidlám vyrobeným v Číne do vojenských zariadení už skôr zaviedli USA napr. na základni v Okinawе a v Poľsku.
Nórsky denník Dagens Næringsliv v októbri informoval, že elektromobily čínskej výroby zaznamenali počas armádneho cvičenia zadávanie prístupových kódov pri bránach vojenských zariadení. Národný bezpečnostný úrad Nórska (NSM) v správe Riziko 2025 identifikoval v prípade moderných elektromobilov ako potenciálne zdroje úniku údajov ich kamery, mikrofóny a sieťové pripojenia.
V lete 2025 nórsky prevádzkovateľ verejnej dopravy Ruter vykonal cielený test kybernetickej bezpečnosti čínskeho elektrobusu Yutong. Uskutočnil sa v izolovanom prostredí bývalej bane, aby sa obmedzilo rušenie a vylúčilo nekontrolované spojenie s vonkajšími sieťami. Technici zistili, že autobus mal predinštalovanú SIM kartu registrovanú v Rumunsku a výrobca tak mohol na diaľku pristupovať k systémom riadenia batérie a napájania. Prepravca Movia v Dánsku mal podobný problém v prípade približne 260 autobusov tejto čínskej značky.
„V budúcnosti sa v Bundeswehri už nebudú používať čínske modely a existujúce systémy budú nahradené národnými alebo európskymi“, povedal hovorca nemeckého ministerstva obrany. Armáda v roku 2024 zostavila tzv. biely zoznam vhodných modelov a velitelia jednotiek pri nákupe nemali prakticky žiadne byrokratické obmedzenia. Neexistoval ani centralizovaný záznam o nákupoch, takže armáda bola teraz nútená zaviesť plošný zákaz.
Ministerstvo s odvolaním sa na „vojenskú bezpečnosť“ odmietlo zverejniť, koľko takýchto dronov Bundeswehr od roku 2024 nakúpil. Zdroje magazínu odhadujú ich počet na niekoľko tisíc, vrátane modelu Matrice M30T, ktorý používajú čínske bezpečnostné sily.
Jeden zo zdrojov časopisu tvrdí, že Vojenská spravodajská služba (MAD) našla dôkazy o úniku údajov z použitých zariadení, avšak ministerstvo túto záležitosť nekomentovalo.
Bundeswehr obmedzil aj vstup do kasární a iných zabezpečených zariadení autám čínskej výroby vrátane elektromobilov BYD, Geely a NIO. V prípade, že príslušníci ozbrojených síl vlastnia takéto vozidlá, musia s nimi parkovať mimo týchto objektov. Armáda sa totiž obáva, že kamery a senzory vozidiel zaznamenávajú údaje a prenášajú ich čínskym spravodajským agentúram. Podobné zákazy vstupu vozidlám vyrobeným v Číne do vojenských zariadení už skôr zaviedli USA napr. na základni v Okinawе a v Poľsku.
Nórsky denník Dagens Næringsliv v októbri informoval, že elektromobily čínskej výroby zaznamenali počas armádneho cvičenia zadávanie prístupových kódov pri bránach vojenských zariadení. Národný bezpečnostný úrad Nórska (NSM) v správe Riziko 2025 identifikoval v prípade moderných elektromobilov ako potenciálne zdroje úniku údajov ich kamery, mikrofóny a sieťové pripojenia.
V lete 2025 nórsky prevádzkovateľ verejnej dopravy Ruter vykonal cielený test kybernetickej bezpečnosti čínskeho elektrobusu Yutong. Uskutočnil sa v izolovanom prostredí bývalej bane, aby sa obmedzilo rušenie a vylúčilo nekontrolované spojenie s vonkajšími sieťami. Technici zistili, že autobus mal predinštalovanú SIM kartu registrovanú v Rumunsku a výrobca tak mohol na diaľku pristupovať k systémom riadenia batérie a napájania. Prepravca Movia v Dánsku mal podobný problém v prípade približne 260 autobusov tejto čínskej značky.