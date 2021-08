Bundeswehr vyslal do Kábulu na evakuáciu utečencov dva vrtuľníky

Kábul 21. augusta (TASR) - Dva vrtuľníky nemeckej armády prileteli do afganského hlavného mesta Kábul na pomoc pri evakuácii ľudí zúfalo sa pokúšajúcich utiecť pred Talibanom, informuje agentúra DPA.



"Dve helikoptéry typu Airbus H145M, vypravené včera z (dolnosaského) Wunstorfu, prileteli už do Kábulu," napísal Bundeswehr v sobotu ráno na Twitteri.



Keďže prístup k letiskovému areálu i celé jeho okolie majú pod kontrolou noví vládcovia Afganistanu z hnutia Taliban, oba vrtuľníky umožnia dopraviť sa do bezpečia ľuďom, ktorí sa pre situáciu na kábulské letisko sami nedokážu dostať, približuje DPA.



Helikoptéry H145M patria k technickej výbave špeciálnych jednotiek a Nemecko ich poskytlo na žiadosť Spojených štátov. Americká armáda používa väčšie vrtuľníky a v obývaných oblastiach je treba menšie stroje, vysvetlil v piatok v Berlíne novinárom predstaviteľ Bundeswehru generál Eberhard Zorn.



Helikoptéry nemeckej armády budú počas svojej misie vždy sprevádzané vrtuľníkmi ozbrojených síl Spojených štátov, vysvetlil generál. "Toto je skutočná letecká operácia, nejde o žiadnu taxislužbu," zdôraznil Zorn. Uvedené nemecké vrtuľníky sú konštruované tak, aby mohli pristávať v husto obývaných oblastiach.



Ďalší stroj Bundeswehru, vezúci na palube sedem ľudí, vzlietol z kábulského letiska v sobotu skoro ráno a o hodinu pristál v Taškente, spresnila nemecká armáda.



Nemecké vzdušné sily evakuovali na palube svojich strojov podobným spôsobom doposiaľ vyše 1800 ľudí. Z uzbeckého Taškentu sú potom všetci utečenci prepravovaní civilnými spojmi do Nemecka.