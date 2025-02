Búranie čiastočne zrúteného mosta v Drážďanoch prerušili

Drážďany 18. februára (TASR) — Búranie zrúteného mosta Carolabrücke v Drážďanoch bolo v utorok pozastavené z dôvodu objavenia nových prasklín v jeho konštrukcii. Pozastavená bola opäť aj lodná doprava na rieke Labe, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Vedenie mesta informovalo, že senzory zaznamenali v utorok ráno praskliny v oceľovej výstuži strednej podpery D v mostných poliach A a B, ktoré zrútenie časti mosta na 11. septembra 2024 priamo neovplyvnilo.



Vlani sa okolo tretej hodiny rannej zrútilo v dĺžke asi 100 metrov tretie mostné pole C s električkovými koľajami a spoločným chodníkom pre chodcov a cyklistov. Most v tom čase prechádzal rekonštrukciou, ktorá sa začala v roku 2019. Zrútené tri segmenty rekonštrukciou ešte neprešli. Kontrola tejto časti mosta zistila jeho značné poškodenie.



Po zrútení mosta bola plavba lodí pod mostom prerušená na päť mesiacov. S obmedzeniami ju obnovili len pred troma týždňami. Súčasný most postavili z predpätého železobetónu v rokoch 1967-1971. Mal štyri jazdné pruhy pre automobilovú dopravu a samostatnú električkovú trať.