V Rakúsku bude očkovacia lotéria, vyhrať bude možné auto či víno

Viedeň 2. septembra (TASR) – Spolková krajina Burgenland, ktorá má najvyššiu mieru zaočkovanosti v Rakúsku, usporiada očkovaciu lotériu s cieľom ešte viac zvýšiť počet vakcinovaných. Oznámil to šéf krajinskej vlády Hans Peter Doskozil.



V Burgenlande sú plne zaočkované dve tretiny ľudí, ktorí sa očkovať mohli. Doskozil však chce dosiahnuť mieru zaočkovanosti najmenej 80 percent, a to do 11. novembra.



„Usporiadame veľmi veľkú lotériu," vyhlásil v stredu krajinský hajtman v televízii ORF.



Hlavnou cenou bude osobný automobil. Okrem toho bude možné vyhrať mobilný telefón, darčekový kôš s vínom či poukážku na wellness, uviedol Doskozil pre denník Heute.



Prisľúbil, že pri zodpovedajúcej miere zaočkovanosti „za odmenu" presadí pre Burgenland v prípade zhoršenia epidemickej situácie miernejšie opatrenia bez lockdownu.



Testy na prítomnosť koronavírusu budú v Burgenlande naďalej zdarma, dodal hajtman.