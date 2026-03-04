< sekcia Zahraničie
Burgum bude vo Venezuele rokovať s Rodríguezovou a ďalšími
Burgum pricestoval do Venezuely dva mesiace po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Caracas 4. marca (TASR) - Americký minister vnútra Doug Burgum v stredu pricestoval do Venezuely, kde bude rokovať s tamojšími predstaviteľmi vrátane dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej, uviedla americká ambasáda v Caracase. Podľa agentúry AFP sa očakáva, že počas tejto návštevy oznámi dohodu medzi USA a Venezuelou o ťažbe ropy, píše TASR.
„Minister sa stretne s dočasnými predstaviteľmi, bude rokovať s americkými a venezuelskými spoločnosťami a pracovať na vytvorení legitímneho ťažobného sektora a zabezpečení dodávateľských reťazcov pre kritické minerály,“ objasnila na sieti X americká charge d'affaires vo Venezuele Laura Doguová.
Burgum pricestoval do Venezuely dva mesiace po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviedli ich do USA, kde sú obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držby zbraní.
Do prezidentského úradu dočasne nastúpila Rodríguezová, ktorá spolupracuje so Spojenými štátmi v otázke ropného sektoru aj prepúšťania politických väzňov.
Minulý týždeň v piatok vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ukončil blokádu venezuelskej ropy. Šéf Bieleho domu ju nariadil voči tankerom smerujúcich do a z Venezuely v decembri minulého roka. Na jednotlivcov a štátne subjekty v krajine zase uvalil nové sankcie.
„Minister sa stretne s dočasnými predstaviteľmi, bude rokovať s americkými a venezuelskými spoločnosťami a pracovať na vytvorení legitímneho ťažobného sektora a zabezpečení dodávateľských reťazcov pre kritické minerály,“ objasnila na sieti X americká charge d'affaires vo Venezuele Laura Doguová.
Burgum pricestoval do Venezuely dva mesiace po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviedli ich do USA, kde sú obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držby zbraní.
Do prezidentského úradu dočasne nastúpila Rodríguezová, ktorá spolupracuje so Spojenými štátmi v otázke ropného sektoru aj prepúšťania politických väzňov.
Minulý týždeň v piatok vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ukončil blokádu venezuelskej ropy. Šéf Bieleho domu ju nariadil voči tankerom smerujúcich do a z Venezuely v decembri minulého roka. Na jednotlivcov a štátne subjekty v krajine zase uvalil nové sankcie.