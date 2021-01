Buriči chceli v Kongrese zavraždiť zákonodarcov, tvrdí prokuratúra

Washington 15. januára (TASR) - Americká prokuratúra je teraz presvedčená, že stúpenci prezidenta Donalda Trumpa plánovali minulý týždeň počas obliehania budovy Kongresu "zajať a zavraždiť volených predstaviteľov". Píše sa to v novom dokumente podanom na súde, informovala v piatok tlačová agentúra AFP.



Právnici ministerstva spravodlivosti v dokumente odovzdanom vo štvrtok večer žiadajú väzbu pre Jacoba Chansleyho zo štátu Arizona - šíriteľa pravicovej konšpiračnej teórie QAnon, ktorého zachytávajú fotografie z vpádu do Kongresu oblečeného ako šaman s rohami a kožušinou, za stolom viceprezidenta Mikea Pencea.



"Silné dôkazy, vrátane vlastných Chansleyho slov a jeho správania v Kapitole, dosvedčujú, že úmyslom buričom v Kapitole bolo zajať a zavraždiť volených predstaviteľov vlády USA," uviedla prokuratúra o vpáde do sídla Kongresu vo Washingtone zo 6. januára.



Prokurátori dodali, že Chansley (33) nechal na stole na stupienku v Senáte pre Pencea odkaz s týmto znením: "Je to len otázka času, spravodlivosť prichádza." Zástupca veliteľa amerických ozbrojených síl Pence tam stál len niekoľko minút predtým.



Odovzdaný dokument poskytuje hlbší pohľad do práce Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorý skúma udalosti z dňa chaosu a násilia, aké vládli v Kongrese, sídle americkej demokracie. Zákonodarcovia oboch komôr sa vtedy museli ukryť v bezpečnostnej miestnosti, pretože sa báli o život. Výsledkom vzbury bolo najmenej päť mŕtvych vrátane jedného policajta.



Úrady už vznášajú obvinenia proti jednotlivcom, ktorí sa na vzbure zúčastnili. Napríklad proti mužovi, ktorý mal na sebe mikinu s nápisom Camp Auschwitz, a olympijského zlatého medailistu v plávaní.



Prokuratúra okrem iného tiež napísala, že Chansley je pravidelným užívateľom drog a pravdepodobne má duševné problémy. "Chansley otvorene rozprával o tom, že verí, že je mimozemšťan, vyššia bytosť, a na Zemi je preto, aby sa dostal do inej reality", píše sa v spise.



Prokurátori požiadali o jeho väzbu, pretože "uňho hrozí riziko úteku a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť".