BÚRKA V JAPONSKU: Muž spadol s autom do jazera a zahynul

Tokio 24. septembra (TASR) - Búrka Talas vyvolala v sobotu v častiach Japonska prudké lejaky, ktoré spôsobili zosuvy pôdy, zastavili vlaky a usmrtili muža, keď jeho auto spadlo do jazera. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Polícia spresnila, že muža, ktorý s autom spadol do jazera v prefektúre Šizuoka v strednom Japonsku, urýchlene previezli do nemocnice, ale zomrel.



V ďalšej časti Šizuoky sa pod vplyvom prudkého lejaku zrútila cesta a prebiehajú tam záchranné práce. Japonské médiá informovali, že jedenému mužovi sa podarilo vyjsť k uviaznutého nákladného vozidla, ale ďalší muž je nezvestný.



V Šizuoke pri inom incidente utrpeli zranenia traja ľudia, uviedol policajný hovorca prefektúry.



V meste Hamamacu v spomínanej prefektúre Šizuoka sa rozvodnili rieky - videá zdieľané na sociálnych sieťach zachytávali autá brodiace sa zaplavenými mestskými ulicami. Zábery v spravodajských médiách zasa zachytávali podzemnú pasáž pre chodcov na železničnej stanici, zaplavenú kalnou vodou. Keďže vlaky dočasne prestali premávať, asi 1000 ľudí uviazlo v aréne v meste Šizuoka, kde sa v piatok večer konal koncert.



Táto búrka je najnovším živlom, ktorý bičuje Japonsko. Predtým krajinu postihli tajfúny, ktoré si v posledných týždňoch vyžiadali niekoľko mŕtvych a škody na majetku.



Talas smeroval k Tokiu a rozsiahlu oblasť okolo hlavného mesta sužoval hustými lejakmi. Úrady vydali varovania pred zosuvmi pôdy, ku ktorým môže dôjsť po trase búrky.