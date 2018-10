V Írsku zostalo bez elektriny kvôli búrke Callum 30.000 domácností

Vietor so silou víchrice a prívalový dážď sa síce očakáva takmer v celom Spojenom kráľovstve, piatkovú kráľovskú svadbu princeznej Eugenie v Londýne by však ohroziť nemali.

Londýn 12. októbra (TASR) - Približne 30.000 domácností zostalo v piatok bez dodávok elektriny po tom, ako na Írsko udrela silná búrka Callum. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News s tým, že živel sa posúva ďalej smerom na Spojené kráľovstvo.



Vietor so silou víchrice a prívalový dážď sa síce očakáva takmer v celom Spojenom kráľovstve, piatkovú kráľovskú svadbu princeznej Eugenie v Londýne by však ohroziť nemali. I keď prichádzajúci hostia si musia poriadne držať klobúky, pretože v okolí Windsorského zámku vietor dosahuje rýchlosť 51 kilometrov za hodinu, dodala Sky News.



Podľa varovania meteorológov by mohutný dážď v zasiahnutých oblastiach mohol ľudí ohroziť na životoch. Bez elektriny zostalo aj približne 950 domov v juhozápadnom Anglicku a približne 100 v južnom Walese.



Na anglickom ostrove Scilly zaznamenali vietor s rýchlosťou 122 kilometrov za hodinu, v niektorých častiach grófstiev Cornwall a Pembrokshire takmer 97 kilometrov za hodinu.



V dôsledku nepriaznivého počasia zrušili niekoľko letov na letisku v Cardiffe.



Meteorológovia vydali sériu varovaní pred búrkou vzťahujúcich sa na oblasti od severozápadného pobrežia Škótska až po Land's End. Niektoré komunity môžu v dôsledku záplav zostať odrezané od okolia.