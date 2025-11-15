< sekcia Zahraničie
Búrka Claudia si vyžiadala tri životy, v Británii spôsobila záplavy
Búrka v sobotu naplno udrela aj v Británii.
Autor TASR
Lisabon 15. novembra (TASR) - Výkyvy počasia spôsobené búrkou Claudia si už v Portugalsku vyžiadali život troch ľudí a desiatky zranených. V Británii zas búrka spôsobila rozsiahle povodne, pre ktoré v niektorých oblastiach vyhlásili mimoriadnu situáciu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie BBC.
Portugalskí záchranári ešte vo štvrtok našli telá staršieho manželského páru vo svojom zaplavenom dome vo Fernao Ferro, na druhej strane rieky Tagus oproti Lisabonu. Zrejme spali a nedokázali utiecť, keď v noci rýchlo stúpla voda.
V sobotu zasiahlo tornádo mesto Albufeira na juhu Portugalska, kde poškodilo a zničilo viaceré karavany v kempingu. Regionálny veliteľ civilnej ochrany Vítor Vaz Pinto ozrejmil, že tam zahynula 85-ročná britská občianka. V neďalekom hoteli sa zranilo 28 ľudí, pričom dvoch s vážnymi zraneniami museli hospitalizovať.
Búrka v sobotu naplno udrela aj v Británii. Silné povodne zasiahli najmä mesto Monmouth v juhovýchodnom Walese. Voda z neďalekej rozbúrenej rieky tam zaplavila centrum mesta a obytné oblasti.
„Búrka Claudia spôsobila v noci v niektorých častiach Walesu rozsiahle záplavy, ktoré naďalej ovplyvňujú domácnosti, podniky, dopravu a energetickú infraštruktúru,“ uviedol hovorca waleskej vlády.
