Búrka Eta si v Guatemale vyžiadala najmenej 50 obetí

Tegucigalpa/Guatemala 6. novembra (TASR) - Viac ako 50 ľudí zahynulo v Guatemale pri zosuvoch pôdy, ktoré spôsobila búrka Eta. S odvolaním sa na vyhlásenie guatemalského prezidenta Alejandra Giammatteia o tom v piatok informovala agentúra AFP.



"Ráno sme evidovali štyroch mŕtvych, teraz je ich viac ako 50," uviedol Giammattei počas tlačovej konferencie. Podľa prezidenta pohltili zosuvy pôdy v okolí 60-tisícového mesta San Cristóbal asi 25 domov, píše agentúra Reuters.



Eta, ešte ako hurikán 4. kategórie, v utorok dorazil na pobrežie Nikaraguy a susedného štátu Honduras, kde zničil strechy domov a spôsobil záplavy a zosuvy pôdy, pričom za sebou zanechal niekoľko mŕtvych. Pri tom, ako sa hurikán pohyboval smerom do vnútrozemia, zoslabol na tropickú búrku. Do štvrtka úrady v Hondurase potvrdili najmenej sedem úmrtí. Médiá v Nikarague informovali tiež o dvoch baníkoch, ktorí zahynuli pri zosuve pôdy.



Podľa predstaviteľa miestnych obyvateľov Robina Moralesa sa podarilo úspešne zachrániť približne 60 rybárov, ktorí po vyčíňaní hurikánu zostali uväznení na malom ostrove v najvýchodnejšej časti Hondurasu.



Eta sa vo štvrtok zamierila na severozápad od Hondurasu a Belize a smerovala ponad Karibské more s rýchlosťou 13 km/h, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC). Búrku naďalej sprevádzali silné dažde a vietor s rýchlosťou dosahujúcou 56 kilometrov za hodinu. Predpokladá sa, že keď sa Eta dostane nad hladinu mora, znovu zosilnie. V najbližších dňoch by sa mohla presunúť nad Kajmanské ostrovy, Kubu a južnú Floridu, informovalo NHC.