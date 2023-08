USA: Búrka Idalia pravdepodobne zasiahne Floridu vo forme hurikánu

Mexiko 28. augusta (TASR) - Tropická búrka Idalia, ktorá sa sformovala v nedeľu v Karibskej oblasti, zasiahne americký štát Florida so silou hurikánu už v utorok. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Idalia sa začiatkom týždňa presunie z juhovýchodného Mexika cez Mexický záliv ďalej na Floridu. NHC varuje pred zvyšujúcim sa rizikom životu nebezpečných prívalových vĺn a vetrom so silou hurikánu, ktoré pravdepodobne postihnú severozápadné pobrežie Floridy.



"V modelových odhadoch intenzity je značný rozptyl - od minimálneho po silný hurikán - pred tým, než dorazí na severovýchodné pobrežie Mexického zálivu," uviedlo NHC.



Guvernér Floridy Ron DeSantis v sobotu vyhlásil núdzový stav v 33 floridských okresoch. "Ak sa nachádzate v trase tejto búrky, mali by ste očakávať výpadky elektriny, tak sa na to pripravte," vyhlásil DeSantis počas nedeľného brífingu s floridským oddelením pre krízový manažment.



DeSantis poznamenal, že na záchranné práce súvisiace s Idaliou bolo zmobilizovaných 1100 príslušníkov Národnej gardy s 2400 vozidlami určenými na jazdu vo vysokej vode a desiatkami lietadiel.



Idalia sa z noci na pondelok pohybovala v karibskej oblasti a podľa NHC smerovala na severovýchod s maximálnou rýchlosťou vetra 65 kilometrov za hodinu. V mexickom štáte Quintana Roo, kde sa nachádzajú turisticky obľúbené letoviská vrátane Cancúnu, priniesla dažďové zrážky.



Hurikán Hilary, ktorý v jednom momente dosiahol štvrtú kategóriu na päťbodovej Saffirovej-Simpsonovej stupnici, zasiahol minulý víkend štát Baja California na tichomorskom pobreží Mexika vo forme tropickej búrky, ktorá si vyžiadala jednu obeť a spôsobila škody aj na tamojšej infraštruktúre.