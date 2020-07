Búrka Isaias sa pri Bahamách zmenila na hurikán prvej kategórie

Miami 31. júla (TASR) - Tropická cyklóna Isaias v Atlantickom oceáne zosilnela na hurikán prvej kategórie po tom, ako sa presunula smerom k Bahamám a americkému štátu Florida. Oznámilo to v piatok Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.



Isaias dosiahol maximálnu ustálenú rýchlosť vetra 130 kilometrov za hodinu. Situácia podnietila bahamské úrady, aby vydali varovanie pre centrálne a juhovýchodné časti súostrovia. Hurikán sa momentálne nachádza približne 110 kilometrov východo-juhovýchodne od ostrova Great Inagua.



Meteorológovia predpokladajú, že Isaias zasiahne pobrežie Floridy počas víkendu, informovala tlačová agentúra AFP.



"Existuje riziko pôsobenia vetra, hustých zrážok a prudkého nárastu cyklóny v niektorých úsekoch východného pobrežia USA so začiatkom na Floride tento víkend," uviedlo NHC.



Hurikán už zasiahol Dominikánsku republiku, kde si vyžiadal jednu obeť a spôsobil vyliatie riek z brehov. Prírodný živel tiež spustil záplavy, vyvracal stromy a spôsobil výpadok elektrickej energie pre tisíce ľudí na Portoriku.