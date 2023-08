Búrka Kchanún v Južnej Kórei smeruje k mestským centrám

Pusan 10. augusta (TASR) - Silná tropická búrka Kchanún dorazila vo štvrtok ráno z Japonska do južných pobrežných oblastí Južnej Kórey. Priniesla prudký dážď a vietor, ktorý vyvracal stromy, strhával strechy a cesty sa menili na rieky vo farbe čokolády. Posúvala sa pomaly na sever k veľkým mestám neďaleko metropoly Soul. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Dosiaľ neprišli správy o úmrtiach alebo zraneniach súvisiacich s búrkou, uviedlo ministerstvo vnútra a bezpečnosti. Evakuovať z domovov sa muselo vyše 10.000 ľudí, predovšetkým z južných pobrežných oblastí. Ich počet podľa očakávania ešte narastie.



Úrady zatvorili stovky hlavných ciest, ulíc a verejných parkov a poslali textové výstrahy pred nebezpečenstvom, ktoré búrka Kchanún predstavuje. Nastala len niekoľko týždňov po prudkých dažďoch, ktoré zapríčinili náhle záplavy a zosuvy pôdy a usmrtili najmenej 47 ľudí.



Búrka donútila Južnú Kóreu evakuovať aj Svetový zraz skautov (jamboree), ktorý prebiehal v pobrežnom tábore v juhozápadnom okrese Puan. V utorok 8. augusta premiestnili približne 37.000 skautov z mnohých krajín vrátane Slovenska. Organizátori informovali, že zraz bude pokračovať v podobe kultúrnych podujatí a aktivít. Všetky aktivity vonku budú zakázané od štvrtka až do odchodu búrky.



V južných oblastiach pevniny zatiaľ spadlo vyše 30 centimetrov zrážok a pohotovostné služby zasahovali do štvrtka popoludnia pri veľkom množstve záplav a zosuvoch pôdy.



Po poludní miestneho času búrka mierne zoslabla. Vietor dosahoval maximálnu rýchlosť 104 kilometrov za hodinu.



Meteorológovia predpovedajú, že Kchanún bude bičovať krajinu intenzívnym dažďom a vetrom. Pri pomalom postupe Kórejským polostrovom sa oko búrky "obtrie" o husto obývanú metropolitnú oblasť Soulu, kde žije polovica z 51 miliónov obyvateľov Južnej Kórey. Búrka podľa predpovedí zoslabne, keď sa bude v piatok ráno posúvať do Severnej Kórey, ale širšia oblasť Soulu bude jej silu pociťovať ešte do piatka popoludnia.



Úrady tiež oznámili zrušenie vyše 350 letov a uzavretie takmer 500 hlavných ciest. Zastavili trajektovú dopravu a vyše 60.000 rybárskych plavidiel evakuovali do prístavov. Školám odporučili, aby dali žiakom deň voľna alebo odložili začiatok vyučovania na neskôr. Varovali aj pred možnými záplavami, zosuvmi pôdy a obrovskými vlnami.



"Ak búrka prenikne krajinou tak, ako meteorológovia predpovedajú, ani jedna oblasť nebude bezpečná," uviedol minister vnútra a bezpečnosti I Sang-min.



Kchanún sa predtým vyše týždňa pohyboval okolo južných japonských ostrovov. Spôsobil zranenia na ostrovoch Okinava a Kjúšu, ako aj výpadky elektriny a narušil dopravu.