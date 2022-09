Búrka, ktorá sa prehnala Floridou, dosiahla znova silu hurikánu

Washington 30. septembra (TASR) - Búrka, ktorá sa vo štvrtok prehnala americkým štátom Florida, opäť zosilnela a pri presune smerom na sever dosiahla opäť silu hurikánu, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) vo svojej najnovšej aktualizácii. V noci na piatok o nej informovala agentúra AP.



"Ian sa opäť stáva hurikánom," uviedlo NHC a dodalo, že v piatok hurikán zasiahne štát Južná Karolína "so život ohrozujúcimi záplavami, búrkovou vlnou a silným vetrom".



Americký prezident Joe Biden vo štvrtok varoval, že hurikán Ian sa môže stať "najtragickejšou" búrkou, aká kedy udrela na štát Florida.



Po brífingu v centrále Federálnej agentúry pre riadenie núdzových situácií (FEMA) vo Washingtone dodal: "Čísla.. sú stále nejasné, ale počúvame správy o tom, že môžu byť značné straty na životoch."



Uviedol, že ak to podmienky dovolia, pricestuje na Floridu a stretne sa s republikánskym guvernérom Ronom DeSantisom. Navštíviť chce aj karibský ostrov Portoriko, ktorý sa spamätáva z predchádzajúceho hurikánu Fiona.



Šéf Bieleho domu zároveň vyzdvihol prácu príslušníkov floridských záchranných zložiek, ktoré zasahujú v devastovaných oblastiach postihnutých záplavami. Americká pobrežná stráž tam nasadila 16 vrtuľníkov, šesť lietadiel a 18 člnov.



DeSantis vo štvrtok uviedol, že hurikán Ian zdevastoval na Floride pobrežné mestá Cape Coral či Fort Myers, zaplavil domy či podniky a mnohé ostrovy odrezal od sveta. Región podľa jeho slov zasiahla "500-ročná voda". Bez elektriny sa ocitli vyše dva milióny domácností a firiem.



Ian zasiahol pobrežie Floridy v stredu večer SELČ ako hurikán štvrtej z celkovo piatich kategórií. Živel postupoval ďalej do vnútrozemia a zoslabol na úroveň tropickej búrky. Momentálne sa presúva cez Atlantický oceán. Varovanie pred hurikánom bolo vydané pre pobrežie štátu Južná Karolína, kde sa očakáva, že búrka opäť udrie na pevninu, píše agentúra AP.