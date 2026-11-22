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Búrka na juhu Brazílie si vyžiadala už celkovo päť obetí
Brazílsky národný meteorologický inštitút Inmet uviedol, že búrka dosahovala rýchlosť vetra 114 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Rio de Janeiro 22. novembra (TASR) - Počet obetí silnej búrky, ktorá spustošila mesto Tupanciretã na juhu Brazílie, stúpol na päť. Ďalších viac ako 250 ľudí utrpelo zranenia, informovala v nedeľu štátna agentúra civilnej obrany. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
Búrka zasiahla mesto Tupanciretã v najjužnejšom brazílskom štáte Rio Grande do Sul v piatok skoro ráno. Sprevádzal ju silný vietor, ktorý strhol strechy z viacerých budov a poškodil približne 8000 domov, ako aj školy a nemocnicu. Okrem toho vyvrátil tisíce elektrických stĺpov. Na záberoch agentúry AFP bolo vidno, ako ulice pokrývajú spadnuté stromy a trosky.
„Mesto je zničené,“ skonštatoval v piatok starosta mesta Gustavo Herter. Búrka sa podľa neho regiónom prehnala tesne pred úsvitom a hoci trvala iba 40 minút, obyvateľov zanechala bez elektriny a tečúcej vody.
Brazílsky národný meteorologický inštitút Inmet uviedol, že búrka dosahovala rýchlosť vetra 114 kilometrov za hodinu.
Predstavitelia civilnej obrany klasifikovali búrku ako supercelu – mohutnú búrkovú formáciu charakteristickú silnými prúdmi vzduchu, ktoré môžu viesť k vzniku tornád. Úrady nevylúčili možnosť, že sa v piatok tornádo naozaj sformovalo.
Nepriaznivé počasie sužuje región už od 16. novembra. Do približne 30 obcí v štáte Rio Grande do Sul prinieslo silný vietor, krupobitie a výdatné dažde. Mesto Tupanciretã utrpelo väčšinu škôd a bolo jedinou obcou, ktorá hlásila obete na životoch.
Búrka zasiahla mesto Tupanciretã v najjužnejšom brazílskom štáte Rio Grande do Sul v piatok skoro ráno. Sprevádzal ju silný vietor, ktorý strhol strechy z viacerých budov a poškodil približne 8000 domov, ako aj školy a nemocnicu. Okrem toho vyvrátil tisíce elektrických stĺpov. Na záberoch agentúry AFP bolo vidno, ako ulice pokrývajú spadnuté stromy a trosky.
„Mesto je zničené,“ skonštatoval v piatok starosta mesta Gustavo Herter. Búrka sa podľa neho regiónom prehnala tesne pred úsvitom a hoci trvala iba 40 minút, obyvateľov zanechala bez elektriny a tečúcej vody.
Brazílsky národný meteorologický inštitút Inmet uviedol, že búrka dosahovala rýchlosť vetra 114 kilometrov za hodinu.
Predstavitelia civilnej obrany klasifikovali búrku ako supercelu – mohutnú búrkovú formáciu charakteristickú silnými prúdmi vzduchu, ktoré môžu viesť k vzniku tornád. Úrady nevylúčili možnosť, že sa v piatok tornádo naozaj sformovalo.
Nepriaznivé počasie sužuje región už od 16. novembra. Do približne 30 obcí v štáte Rio Grande do Sul prinieslo silný vietor, krupobitie a výdatné dažde. Mesto Tupanciretã utrpelo väčšinu škôd a bolo jedinou obcou, ktorá hlásila obete na životoch.