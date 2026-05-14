Búrka na severe Indie si vyžiadala takmer 90 mŕtvych
Na televíznych záberoch bolo vidno trosky, ako aj stromy a billboardy, ktoré vyvrátili nárazy vetra.
Autor TASR
Naí Dillí 14. mája (TASR) - Takmer 90 osôb zahynulo počas stredajšej búrky, ktorá zasiahla najľudnatejší štát v Indii Uttarpradéš a priniesla silný dážď a krupobitie. Agentúru Reuters o tom informoval miestny predstaviteľ, píše TASR.
Na televíznych záberoch bolo vidno trosky, ako aj stromy a billboardy, ktoré vyvrátili nárazy vetra. Niektoré z nich dopadli na autá.
„Približne 89 ľudí zomrelo v dôsledku tejto búrky, bleskov a incidentov súvisiacich s dažďom,“ potvrdil miestny predstaviteľ pod podmienkou anonymity.
Niektoré úmrtia zapríčinili padajúce stromy a zrútené steny domov, dodal pre Reuters iný štátny úradník bez poskytnutia ďalších podrobností ohľadom záchranných prác.
Poprední vládni predstavitelia na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
