Búrka Trami si na Filipínach vyžiadala už najmenej 26 životov

Evakuovaní odpočívajú vo farnosti Svätej rodiny, ktorá slúži ako dočasné evakuačné centrum po záplavách spôsobených tropickou búrkou Trami, miestnym názvom Kristine, ktorá zaplavila ich dedinu vo štvrtok 24. októbra 2024 v meste Quezon na Filipínach. Foto: TASR/AP

Obyvatelia nesú pitnú vodu po zaplavenej ceste počas pokračujúcich dažďov vo štvrtok 24. októbra 2024 po tom, čo tropická búrka Trami, miestnym názvom Kristine, spôsobila silné záplavy v meste Libon v provincii Albay na Filipínach. Foto: TASR/AP

Manila 24. októbra (TASR) - Najmenej 26 ľudí na Filipínach už prišlo o život a ďalších vyše 150.000 muselo opustiť svoje domovy v dôsledku tropickej búrky Trami, ktorá v stredu zasiahla tamojšie severovýchodné pobrežie. Oznámili to vo štvrtok tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.Trami dorazila na pevninu v meste Divilacan na severovýchodne najväčšieho filipínskeho ostrova Luzon, kam priniesla silné až prívalové dažde, ktoré vyvolali rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy.Búrkový systém sprevádza vietor s rýchlosťou dosahujúcou až 95 kilometrov za hodinu, pričom sa presúva na západ smerom k Juhočínskemu moru. Pozdĺž jej očakávanej trasy nariadila vláda zatvorenie podnikov a škôl. Miestna meteorologická služba varovala pred očakávanými silnými zrážkami, záplavami aj zosuvmi pôdy v niektorých provinciách na severe krajiny.Väčšina úmrtí bola v uplynulých dňoch spôsobená utopením či zosuvmi pôdy oblasti Bicol v strednej časti Filipín, a to obzvlášť v meste Naga, kde bolo do štvrtka hlásených 14 obetí.V evakuačných centrách sa momentálne nachádza vyše 163.000 ľudí, pričom väčšinu tvoria obyvatelia z oblasti Bicol, ktorých domovy zaplavilo; niektoré z bungalovov dokonca až po výšku striech.V dôsledku búrkového systému zrušili v krajine prinajmenšom desiatku letov. Centrálna banka zároveň už druhý deň po sebe zrušila obchodovanie s devízami a menové operácie.