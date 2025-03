Búrka v Kanade zanechala bez elektrickej energie vyše 300.000 ľudí

Ottawa 31. marca (TASR) - Výpadky elektrického prúdu spôsobené ľadovou búrkou zasiahli v kanadských provinciách Ontário a Québec v nedeľu vyše 300.000 ľudí. Ministerstvo životného prostredia vydalo pre občanov varovanie pred mrznúcim dažďom, ktorý by mal pokračovať až do pondelkového rána. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry Reuters a portálu CBC.



„Výpadky sú zväčša zapríčinené vetvami a konármi stromov zaťaženými váhou nahromadeného zamrznutého dažďa,“ uviedla na svojej webovej stránke energetická spoločnosť Hydro One, ktorá tiež upozornila na riziko povodní v strednej časti Ontária.



Hydro One tvrdí, že výpadky zasiahli vyše 350.000 ľudí a obnovenie prísunu elektrickej energie očakáva až 1. apríla. Energetická spoločnosť Alectra oznámila, že ďalších 35.000 ľudí zostalo bez elektriny v okolí mesta Barrie severne od Toronta. „Pokrok je pomalý pre ľad na elektrickom vedení, ale nasadili sme všetky dostupné zdroje,“ uviedla firma v nedeľu.



Mesto Orillia v provincii Ontário vyhlásilo v dôsledku nepriaznivého počasia núdzový stav. Dôvodom je, že zamrznutý dážď okrem výpadkov elektriny spôsobuje nebezpečné podmienky na cestách, popadané stromy či poškodenie verejnej i súkromnej infraštruktúry.



Viacerí obyvatelia Ontária na sociálnych sieťach informovali, že niektoré cesty museli byť uzavreté pre vyvrátené stromy. Polícia na sociálnej sieti X oznámila, že v spojitosti s búrkami zaznamenala len v nedeľu približne 94 dopravných nehôd. Väčšina z nich nezapríčinila žiadne zranenia.