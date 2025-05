Búrka v Pakistane si vyžiadala najmenej 14 obetí

Islamabad 25. mája (TASR) - Búrka so silným vetrom, ktorá sa v sobotu prehnala stredom a severom Pakistanu si vyžiadala najmenej 14 obetí a viac ako sto zranených, informovali v nedeľu tamojšie úrady. Podľa pakistanského meteorologického úradu by mali búrky pokračovať aj v nedeľu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Väčšinu zo 14 úmrtí zapríčinili zrútené steny a strechy budov, no jeden človek zahynul aj po údere bleskom. Na videách na sociálnych sieťach bolo vidno veľké materiálne škody aj poškodenú infraštruktúru.



Predstaviteľ Úradu pre zvládanie katastrof v provincii Pandžáb pre AFP uviedol, že takéto veterné smršte vznikajú v dôsledku nadmerných horúčav. V krajine podľa neho v posledných dňoch stúpla teplota na viac ako 45 stupňov Celzia.



„Počas nedávnej vlny horúčav boli tri až štyri dni, keď teploty veľmi stúpli... Táto veterná smršť bola mimoriadne ničivá. Rýchlosť vetra bola veľmi vysoká. Bolo v nej toľko prachu, že viditeľnosť bola značne znížená,“ dodal predstaviteľ.



Pakistan je podľa AFP jednou z krajín najviac ohrozených klimatickými zmenami a čoraz častejšie zápasí s extrémnymi výkyvmi počasia.



Vysoké teploty Pakistan sužovali už v apríli a v provinciách Pandžáb a Balúčistan pre horúčavy vyhlásili predčasné letné prázdniny.