Burke kritizuje falošné videá, v ktorých vyjadruje nesúhlas s pápežom
Autor TASR
Vatikán 22. októbra (TASR) - Americký kardinál Raymond Leo Burke upozornil, že na internete o ňom kolujú falošné videá a fotografie, na ktorých sa zjavne kriticky vyjadruje na adresu pápeža Leva XIV. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry APA.
Tieto falošné videá sú „dielom zla,“ podotkol Burke. „Tieto videá tvrdia, že som vydal takzvané 'pokarhanie' voči Svätému Otcovi týkajúce sa jeho učenia a vedenia Cirkvi. Jasne vyhlasujem, že takéto tvrdenia sú úplne nepravdivé,“ zdôraznil americký kardinál.
Vo videoposolstve zverejnenom na svojich profiloch na sociálnych sieťach Burke zdôraznil, že žiadne takéto vyhlásenia neurobil. „Neposkytol som ani rozhovor, ani som neurobil žiadne vyhlásenie, ktoré by sa čo i len vzdialene podobalo tomu, čo sa tu tvrdí,“ uviedol.
„Tieto videá sú výmysly – klamstvá vytvorené technologickou manipuláciou s mojou podobizňou s cieľom šíriť posolstvá, ktoré som nikdy nevyjadril. Úmyselné používanie nepravdivých informácií na vytváranie rozkolu v Cirkvi je ťažký hriech,“ varoval 75-ročný Burke.
„Tieto falošné videá nesú nezameniteľný znak zla, ktoré sa vždy snaží zmiasť veriacich a postaviť brata proti bratovi,“ kritizoval ďalej kardinál. „Verejne a jednoznačne“ pritom vyhlásil svoju „lojalitu a neochvejnú úctu k Svätému Otcovi“, cituje APA.
