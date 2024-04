Burkina Faso dočasne pozastavila vysielanie staníc BBC a VoA

Ouagadougou 26. apríla (TASR) - Úrady v Burkine Faso vo štvrtok neskoro večer oznámili, že na dva týždne pozastavili vysielanie rozhlasových staníc britskej BBC a americkej Voice of America (VoA) za reportáž o správe ľudskoprávnej organizácie, ktorá armádu v tejto krajine obviňovala z útokov na civilistov. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Medzinárodná organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej správe uviedla, že pri dvoch odvetných útokoch burkinských vojakov z 25. februára zahynulo na severe krajiny najmenej 223 dedinčanov vrátane 56 detí. Túto oblasť podľa agentúry AFP sužujú útoky džihádistov.



Najvyššia rada pre komunikáciu (CSC) Burkiny Faso informovala o pozastavení vysielania dvoch medzinárodných rozhlasových staníc z hlavného mesta Ouagadougou po dobu dvoch týždňov.



Toto rozhodnutie odôvodnila tým, že africká redakcia BBC a VoA odvysielali a na svojich digitálnych platformách zverejnili správu HRW, ktorá "burkinskú armádu obviňovala zo zneužívania voči civilnému obyvateľstvu". Táto správa podľa CSC obsahuje "unáhlené a neobjektívne vyhlásenia bez konkrétnych dôkazov proti burkinskej armáde".



Samotná Burkina Faso sa k správe dosiaľ oficiálne nevyjadrila. Voice of America na svojej webstránke uviedla, že sa snažila získať reakcie viacerých burkinských predstaviteľov k správe HRW, ale nedostala žiadnu odpoveď.



Táto západoafrická krajina bojuje s násilím zo strany džihádistov od roku 2015, keď do jej severných oblastí začali z Mali a Nigeru prenikať bojovníci napojení na teroristickú sieť al-Káida či na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). V roku 2022 sa moci počas vojenského prevratu chopila armáda, ktorá bývalú vládu obviňovala z neschopnosti potlačiť džihádistické povstanie.