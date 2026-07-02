Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. júl 2026Meniny má Berta
< sekcia Zahraničie

Burkina Faso, Mali a Niger končia v Medzinárodnom trestnom súde

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Po prevratoch v rokoch 2020 až 2023 vojenské junty prevzali moc v Bamaku, Ouagadougou a Niamey a následne formálne vytvorili konfederáciu Aliancia štátov Sahelu (AES).

Autor TASR
Haag 2. júla (TASR) - Západoafrické štáty Burkina Faso, Mali a Niger začali proces vystúpenia z Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý potrvá jeden rok. Moc v týchto krajinách majú vojenské junty, ktoré tento krok avizovali v septembri, pretože ICC je podľa nich „nástrojom neokoloniálnej represie“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Po prevratoch v rokoch 2020 až 2023 vojenské junty prevzali moc v Bamaku, Ouagadougou a Niamey a následne formálne vytvorili konfederáciu Aliancia štátov Sahelu (AES). Dištancovali sa od Západu, najmä od svojej bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska.

ICC ako stály tribunál pre vojnové zločiny stíha osoby obvinené z genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie v prípadoch, keď národné súdy nie sú ochotné alebo schopné konať.

ICC v stredu potvrdil, že Mali, Burkina Faso a Niger ho upovedomili o vystúpení a začali proces odstúpenia od Rímskeho štatútu - zmluvy, ktorou bol založený.

Takéto kroky podľa ICC ohrozujú globálne úsilie o ukončenie beztrestnosti a podkopávajú snahu o dosiahnutie spravodlivosti. Trojicu afrických krajín vyzval, aby štatút naďalej dodržiavali.
.

Neprehliadnite

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu

Meškalo vám lietadlo? Pomôcť môže cestovné poistenie

Program 16-finále MS v noci zo štvrtka 2. na piatok 3. júla

LEJAKY BIČOVALI SLOVENSKO: Plošne najviac napršalo v týchto krajoch