Burkina Faso, Mali a Niger už nie sú členmi Frankofónie

Bamako 18. marca (TASR) - Africký štát Mali v utorok oznámil ukončenie svojho členstva v Medzinárodnej organizácii Frankofónie (OIF), ktorá združuje štáty a regióny, kde sa hovorí po francúzsky. K vystúpeniu Mali z OIF došlo deň po tom, ako sa pre rovnaký krok rozhodli aj jeho susedia a spojenci Niger a Burkina Faso. Vo všetkých troch krajinách došlo v uplynulých rokoch k prevratom a momentálne sú riadené vojenskými režimami. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského webu France24.



Členstvo Mali v OIF bolo pozastavené v auguste 2020 po tom, ako bol štátnym prevratom zosadený prezident Ibrahim Boubacar Keta, ktorý bol do funkcie hlavy štátu zvolený v riadnych voľbách v rokoch 2013 a 2018.



Vo vyhlásení malijského ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že Mali "nemôže zostať členom organizácie, ktorej činnosť je nezlučiteľná s ústavnými zásadami... založenými na suverenite štátu".



Burkina Faso, Mali a Niger sa po prevratoch začiatkom 20. rokov 21. storočia rozišli so svojou bývalou koloniálnou mocnosťou, Francúzskom, ktoré im poskytovalo vojenskú pomoc a podporu v boji proti terorizmu, a začalo sa vojensky aj politicky orientovať na Rusko - v čoraz väčšej miere napríklad spolupracuje so žoldniermi ruskej polovojenskej Vagnerovej skupiny.



Mali, Burkina Faso a Niger pritom na svojom území už dlho bojujú s islamistickými teroristickými skupinami, ktoré útočia na civilistov a rozširujú územia pod svojou kontrolou.



V Nigeri sa armáda chopila moci v júli 2023. V Burkine Faso nastal prevrat v roku 2022 a posledný prevrat v Mali sa odohral v roku 2021. OIF tieto násilné prevraty odsúdila a vyzvala nových vládcov na návrat k ústavnému poriadku.



OIF so sídlom v Paríži združuje teraz 91 štátov a vlád. Jej poslaním je "podporovať francúzsky jazyk a kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, mier, demokraciu a ľudské práva i vzdelávanie".



Burkina Faso, Mali a Niger vystúpili aj z Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré považujú za podriadené Francúzsku. Toto svoje rozhodnutie oznámili v januári 2024 s účinnosťou od januára tohto roka. V snahe zvrátiť rozhodnutie týchto ghanský prezident John Dramani Mahama nedávno podnikol turné, počas ktorého všetky tieto štáty navštívil.