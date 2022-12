Burkina Faso nariadila koordinátorke OSN opustiť krajinu

Ouagadougou 23. decembra (TASR) - Burkina Faso nariadila v piatok koordinátorke OSN pre humanitárne záležitosti Barbare Manziovej opustiť krajinu, a to ešte v ten istý deň. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



V Burkine Faso, ktorá má približne 21 miliónov obyvateľov, sa v septembri uskutočnil už druhý vojenský prevrat v priebehu roka, pripomína DPA. Talianka Manziová rodinám zamestnancov OSN odporučila, aby opustili hlavné mesto krajiny Ouagadougou.



Ministerka zahraničných vecí Burkiny Faso Olivia Rouambová vyhlásila, že Manziovú vyhostili za jej rozhodnutie "jednostranne" stiahnuť z hlavného mesta Ouagadougou zamestnancov OSN, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, píše AFP. To podľa Rouambovej poškodzuje dobrú povesť krajiny a odrádza možných investorov.



Zdroj z prostredia diplomacie pre AFP povedal, že vyhostenie Manziovej stavia Burkinu Faso do chúlostivej situácie v období, keď táto krajina potrebuje partnerov na riešenie bezpečnostnej a humanitárnej krízy. Ďalší diplomatický zdroj uviedol, že vyhosteniu Manziovej predchádzalo množstvo "vzájomných obvinení".



Burkina Faso pred niekoľkými dňami vyhostila dvoch Francúzov pracujúcich pre miestnu spoločnosť, ktorých úrady obvinili zo špionáže, pripomína AFP.



Burkina Faso, jedna z najchudobnejších krajín sveta, je častým dejiskom štátnych prevratov. Nezávislosť od Francúzska získala v roku 1960. Posledné dva prevraty boli výsledkom nespokojnosti v radoch armády z rastúceho počtu obetí v jej radoch v bojoch s džihádistami.



Násilnosti sa do Burkiny Faso rozšírili v roku 2015 zo susedného Mali a vyžiadali už stovky obetí. Takmer dva milióny ľudí boli nútení opustiť svoje domovy a viac ako tretina krajiny je mimo kontroly vlády.