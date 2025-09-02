< sekcia Zahraničie
Burkina Faso zakázala homosexuálne správanie a praktiky
Podľa organizácie Human Rights Watch je homosexualita trestná vo viac ako 30 z 54 afrických krajín.
Autor TASR
Ouagadougou 2. septembra (TASR) - Parlament v Burkina Faso prijal v pondelok zákon, ktorý zakazuje správanie považované za propagáciu LGBTQ praktík. Ako informoval tamojší minister spravodlivosti, za takéto správanie hrozia odsúdeným pokuty a väzenie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a DPA.
Tzv. „Zákon o osobách a rodine“ v pondelok jednohlasne prijal 71-členný prechodný parlament. Teraz sa čaká na podpis vodcu vojenskej junty, ktorá v krajine prevzala moc po prevrate v roku 2022.
„Zákon stanovuje trest odňatia slobody na dva až päť rokov a pokutu,“ povedal v pondelok večer v štátnej televízii minister spravodlivosti Edasso Rodrigue Bayala. „Osoba, ktorá sa (venuje) homosexuálnym praktikám... sa postaví pred sudcu a v prípade opakovaného priestupku bude deportovaná, ak nie je občanom Burkina Faso,“ dodal minister.
Vláda zákon prezentuje ako snahu o modernizáciu rodinného práva a spresnenie pravidiel týkajúcich sa štátnej príslušnosti. Podľa Reuters obhajcovia ľudských práv pravdepodobne proti týmto obmedzeniam budú namietať.
Podľa organizácie Human Rights Watch je homosexualita trestná vo viac ako 30 z 54 afrických krajín, uvádza DPA.
Tzv. „Zákon o osobách a rodine“ v pondelok jednohlasne prijal 71-členný prechodný parlament. Teraz sa čaká na podpis vodcu vojenskej junty, ktorá v krajine prevzala moc po prevrate v roku 2022.
„Zákon stanovuje trest odňatia slobody na dva až päť rokov a pokutu,“ povedal v pondelok večer v štátnej televízii minister spravodlivosti Edasso Rodrigue Bayala. „Osoba, ktorá sa (venuje) homosexuálnym praktikám... sa postaví pred sudcu a v prípade opakovaného priestupku bude deportovaná, ak nie je občanom Burkina Faso,“ dodal minister.
Vláda zákon prezentuje ako snahu o modernizáciu rodinného práva a spresnenie pravidiel týkajúcich sa štátnej príslušnosti. Podľa Reuters obhajcovia ľudských práv pravdepodobne proti týmto obmedzeniam budú namietať.
Podľa organizácie Human Rights Watch je homosexualita trestná vo viac ako 30 z 54 afrických krajín, uvádza DPA.