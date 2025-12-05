< sekcia Zahraničie
Burkina Faso obnoví trest smrti po siedmich rokoch
Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International bola posledná poprava v Burkine Faso vykonaná v roku 1988.
Autor TASR
Ouagadougou 5. decembra (TASR) - Rada ministrov Burkiny Faso vo štvrtok oznámila, že krajina plánuje obnoviť trest smrti, ktorý bol zrušený v roku 2018. Podľa vládnucej vojenskej junty bude trest smrti hroziť okrem iného aj za „propagáciu a praktizovanie homosexuality a súvisiacich činov“. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Tento návrh opätovne zavádza trest smrti za rad trestných činov, medzi ktoré patrí vlastizrada, teroristické činy, špionáž a ďalšie,“ uviedla informačná služba burkinskej vlády.
AFP uvádza, že návrh musí ešte schváliť prechodný zákonodarný orgán, ktorý vytvorila vládnuca vojenská junta.
Burkinská vojenská junta sa moci ujala po prevrate v septembri 2022 a postupne prerušila väzby so západnými krajinami vrátane bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska. Tamojšie úrady zároveň tvrdo potláčajú opozíciu, občiansku spoločnosť a médiá – čo odôvodňujú bojom proti islamským ozbrojencom, ktorí krajinu sužujú už viac než desať rokov.
