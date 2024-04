Burkina Faso pozastavila činnosť medzinárodných spravodajských médií

Ouagadougou 29. apríla (TASR) - Burkina Faso pozastavila činnosť niekoľkým zahraničným médiám, niektorým z nich na dobu neurčitú. Uvádza sa to vo vyhlásení tamojšieho regulačného orgánu pre komunikáciu CSC. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ide napríklad o francúzsky denník Le Monde, britský The Guardian, nemeckú stanicu Deutsche Welle a francúzsku TV5Monde, pretože informovali o správe ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW). HRW v nej obvinila armádu z útokov na civilistov v boji proti džihádistom.



CSC už vo štvrtok oznámila, že nariadila poskytovateľom internetových služieb, aby z územia Burkiny Faso na dva týždne pozastavili prístup k BBC, VOA a HRW.



"Vraždy v Nodine a Soro viedli k začatiu právneho vyšetrovania," uviedol minister komunikácií Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo. Vyjadril prekvapenie nad tým, že "zatiaľ čo prebieha vyšetrovanie s cieľom zistiť fakty a identifikovať páchateľov, HRW dokázala s bezhraničnou fantáziou zistiť totožnosť vinníkov a vyniesť právoplatný rozsudok".



HRW označila tento masaker za "jedno z najhorších zneužití armády v Burkine Faso od roku 2015". Vojenskí predstavitelia Burkiny Faso odmietli ako "nepodložené" tvrdenia HRW, že jej vojaci 25. februára pri dvoch útokoch zabili najmenej 223 dedinčanov.



"Tieto masové vraždy sú súčasťou rozsiahlej vojenskej kampane proti civilistom obvineným zo spolupráce s islamistickými ozbrojenými skupinami a môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti," uviedla vo štvrtok HRW so sídlom v New Yorku.



Podľa vyhlásenia Burkiny Faso "mediálna kampaň zorganizovaná okolo týchto obvinení plne dokazuje nepriznaný zámer zdiskreditovať naše bojové sily".



Moc v tejto západoafrickej krajine v roku 2022 prevzala armáda, pričom ju sužujú povstania džihádistov, ktorí sem v roku 2015 prenikli zo susedného Mali.



Tisíce civilistov, vojakov a policajtov bolo zabitých, dva milióny ľudí utiekli zo svojich domovov, a hnev v armáde z narastajúcich obetí vyvolal v roku 2022 dva prevraty.