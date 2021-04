Útok ozbrojencov v Burkine Faso neprežili dvaja Španieli a jeden Ír

Ouagadougou 27. apríla (TASR) - Počet obetí útoku na ozbrojenú protipytliacku hliadku v Burkine Faso sa zvýšil na tri, pričom jeden človek je nezvestný, potvrdila tamojšia vláda, ktorú cituje agentúra AFP.



"Traja cudzí štátni príslušníci zahynuli a jeden občan Burkiny Faso je nezvestný," uviedol vo vyhlásení hovorca vlády a minister komunikácii Ousseni Tamboura a dodal, že pri tomto útoku vo východnom regióne Fada N'Gourma-Pama navyše utrpelo zranenia šesť ľudí.



Medzi obeťami sú dvaja španielski novinári David Beriain a Roberto Fraile, ktorí v Burkine Faso pracovali na dokumentárnom filme o boji miestnych úradov proti pytliactvu, ako aj o komunitách tamojších obyvateľov žijúcich v parku. Tretia obeť je podľa mediálnej produkčnej spoločnosti Movistar Plus írsky občan Rory Young, riaditeľ nadácie na ochranu prírody Chengeta Wildlife Foundation, približuje agentúra AP.



Vysokopostavený zdroj z prostredia bezpečnosti uviedol, že troch cudzincov "popravili teroristi". Tento nemenovaný zdroj však nešpecifikoval, aká skupina útok vykonala.



K útoku sa vo zvukovej nahrávke údajne prihlásili militanti napojení na teroristickú sieť al-Káida, známi pod skratkou JNIM, a odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). "Zabili sme troch belochov," uvádza sa v nahrávke, ktorú mala k dispozícií AP.



Páchatelia pri útoku použili dve autá a 12 motocyklov, spresnili bezpečnostné zdroje, ktoré cituje AFP.



"Tá najhoršia zvesť sa potvrdila. Sústrasť príbuzným a priateľom Davida Beriaina a Roberta Fraileho, ktorí boli zavraždení v Burkine Faso," napísal na Twitteri španielsky premiér Pedro Sánchez. Zároveň ocenil tých, ktorí rovnako vykonávajú odvážnu a zásadnú žurnalistiku z konfliktných zón, píše agentúra AFP.



Írske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo len to, že je "v kontakte s rodinou írskeho občana a poskytuje všetku možnú konzulárnu podporu".



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v reakcii na útok uviedol, že "teroristi opäť ukázali svoju zbabelosť a zločineckú podstatu: obhajcovia tmárstva, ktoré ničí všetku slobodu prejavu".



Burkina Faso bojuje s násilím džihádistov od roku 2015, keď do jej severných oblastí začali z Mali a Nigeru prenikať bojovníci napojení na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Pri útokoch džihádistov zahynulo odvtedy vyše 1200 ľudí a viac ako milión utieklo zo svojich domovov.