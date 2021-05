Pri útoku ozbrojencov v štáte Burkina Faso zahynulo približne 30 ľudí

Ouagadougou 4. mája (TASR) - Približne 30 ľudí prišlo v pondelok o život pri pravdepodobne džihádistickom útoku na východe afrického štátu Burkina Faso. Uviedli to miestne úrady i bezpečnostné sily. Ak sa údaje potvrdia, pôjde o jeden z najkrvavejších útokov džihádistov v histórii tejto krajiny, píše agentúra AFP.



Regionálne bezpečnostné zložky aj príslušníci miestnej domobrany pre AFP uviedli, že v pondelok skoro ráno zaútočilo na dedinu Kodyel blízko hraníc s Nigerom veľké množstvo ozbrojencov, ktorí zabili najmenej 20 až 30 ľudí, mužov i žien. Desiatky mužov vtrhli do dediny a zapaľovali domy, zatiaľ čo ďalší náhodne strieľali do ľudí.



Podľa jedného príslušníka miestnej domobrany utrpelo zranenia vrátane vážnych aj približne ďalších 20 ľudí. Počet mŕtvych i zranených je však podľa vyjadrenia zdrojov AFP provizórny, keďže po útoku všetci obyvatelia z dediny utiekli.



Burkina Faso bojuje s násilím džihádistov od roku 2015, keď do jej severných oblastí začali z Mali a Nigeru prenikať bojovníci napojení na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Pri útokoch džihádistov zahynulo odvtedy vyše 1200 ľudí a viac ako milión utieklo zo svojich domovov.



Minulý týždeň zahynuli pri útoku na ozbrojenú protipytliacku hliadku dvaja Španieli a jeden Ír.



Išlo o španielskych novinárov Davida Beriaina a Roberta Fraileho, ktorí v Burkine Faso natáčali dokumentárny film o boji miestnych úradov proti pytliactvu a tiež o komunitách obyvateľov žijúcich v tamojšom národnom parku. Treťou obeťou bol podľa mediálnej produkčnej spoločnosti Movistar Plus írsky občan Rory Young, riaditeľ nadácie na ochranu prírody Chengeta Wildlife Foundation.