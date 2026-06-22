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Burkina Faso si predvolala veľvyslanca EÚ pre kritické výroky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa europoslanca sa Burkina Faso pod súčasným vedením za posledné roky postupne izolovala od medzinárodného spoločenstva a bola vylúčená z medzinárodných a regionálnych organizácií.

Autor TASR
Ouagadougou 22. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Burkiny Faso si v pondelok predvolalo veľvyslanca Európskej únie pre rezolúciu Európskeho parlamentu a kritické vyjadrenia francúzskeho europoslanca na adresu vládnucej junty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prevrat v októbri 2022 priviedol k moci v Burkine Faso kapitána Ibrahima Traorého. Ten odvtedy presadzuje protizápadnú politiku a potláča kritické názory. Nedávno podľa AFP povedal obyvateľom svojej krajiny, aby na demokraciu „zabudli“.

Europoslanec Christophe Gomart minulý týždeň v Európskom parlamente predložil návrh uznesenia, ktorý odsudzuje obmedzovanie priestoru pre občiansku spoločnosť a základných slobôd v Burkine Faso.

Nezáväzná rezolúcia, ktorú europoslanci podporili drvivou väčšinou, vyzvala na vykonanie nezávislého vyšetrovania údajných porušení ľudských práv a vyjadrila vážne obavy z ruského vplyvu v tejto západoafrickej krajine.

Burkinské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že v mene vedenia krajiny vyslovuje „svoj nesúhlas, sklamanie a predovšetkým znechutenie, ktoré toto uznesenie vyvoláva“.

Gomart, ktorý je aj podpredsedom Výboru EP pre bezpečnosť a obranu, na pôde EP kritizoval „zlyhanie“ burkinskej junty, ktorá sa snaží potlačiť násilie zo strany džihádistických skupín napojených na al-Káidu a Islamský štát. Podľa europoslanca sa Burkina Faso pod súčasným vedením za posledné roky postupne izolovala od medzinárodného spoločenstva a bola vylúčená z medzinárodných a regionálnych organizácií.

Bezpečnostná situácia sa zhoršila. Viac ako polovica územia krajiny je mimo kontroly vlády,“ poznamenal Gomart a pripomenul, že francúzske jednotky nasadené na pomoc v boji proti džihádistom boli v roku 2023 nútené stiahnuť sa.
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