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Burkina Faso ukončuje diplomatické vzťahy s Francúzskom
Burkinský minister pre komunikácie Gilbert Ouedraogo v štátnej televízii povedal, že rozhodnutiu predchádzalo prehodnotenie vzťahov s Francúzskom.
Autor TASR
Ouagadougou 26. júna (TASR) - Burkina Faso oznámila, že sa s účinnosťou od piatka rozhodla prerušiť diplomatické vzťahy s Francúzskom. Dôvodom je okrem iného údajné nedodržiavanie zásad vzájomného rešpektu a nezasahovania do vnútorných záležitostí zo strany Paríža, uviedla vláda v Ouagadougou. Burkina Faso bola kedysi francúzskou kolóniou, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Burkinský minister pre komunikácie Gilbert Ouedraogo v štátnej televízii povedal, že rozhodnutiu predchádzalo prehodnotenie vzťahov s Francúzskom. Paríž zároveň obvinil z podpory „terorizmu“. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa podľa Reuters k tomu bezprostredne nevyjadrilo, už predtým ale podobné obvinenia poprelo.
Vzťahy medzi Burkinou Faso a Francúzskom sa prudko zhoršili po vojenskom prevrate v tejto africkej krajine v septembri 2022. Moci sa tam vtedy chopil kapitán Ibrahim Traoré.
Vojenská junta sa následne od Francúzska dištancovala a podobne ako Mali a Niger po tamojších prevratoch sa začala vojensky aj politicky orientovať na Rusko. Ouagadougou zrušil aj vojenskú dohodu z roku 1961 a Paríž svojho veľvyslanca po vojenskom prevrate z krajiny stiahol.
Burkina Faso už desaťročie bojuje proti džihádistom, ktorí tam prenikli v roku 2015 zo susedného Mali. Povstanie si vyžiadalo tisíce obetí a vyhnalo z domovov milióny ľudí, uviedla agentúra Reuters. V boji proti džihádistom pomáhali aj francúzske jednotky.
Burkina Faso bola francúzskou kolóniou až do 60. rokov 20. storočia.
Burkinský minister pre komunikácie Gilbert Ouedraogo v štátnej televízii povedal, že rozhodnutiu predchádzalo prehodnotenie vzťahov s Francúzskom. Paríž zároveň obvinil z podpory „terorizmu“. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa podľa Reuters k tomu bezprostredne nevyjadrilo, už predtým ale podobné obvinenia poprelo.
Vzťahy medzi Burkinou Faso a Francúzskom sa prudko zhoršili po vojenskom prevrate v tejto africkej krajine v septembri 2022. Moci sa tam vtedy chopil kapitán Ibrahim Traoré.
Vojenská junta sa následne od Francúzska dištancovala a podobne ako Mali a Niger po tamojších prevratoch sa začala vojensky aj politicky orientovať na Rusko. Ouagadougou zrušil aj vojenskú dohodu z roku 1961 a Paríž svojho veľvyslanca po vojenskom prevrate z krajiny stiahol.
Burkina Faso už desaťročie bojuje proti džihádistom, ktorí tam prenikli v roku 2015 zo susedného Mali. Povstanie si vyžiadalo tisíce obetí a vyhnalo z domovov milióny ľudí, uviedla agentúra Reuters. V boji proti džihádistom pomáhali aj francúzske jednotky.
Burkina Faso bola francúzskou kolóniou až do 60. rokov 20. storočia.