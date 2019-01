Uneseného Kanaďana našli mŕtveho

Desiatka ozbrojencov ho uniesla v utorok po zotmení v bani v provincii Yagha ležiacej pri hraniciach s Nigerom.

Ouagadougou 17. januára (TASR) - Kanaďana, ktorého uniesli v západoafrickom štáte Burkina Faso, našli mŕtveho. Uviedol to vo štvrtok hovorca tamojšieho ministerstva bezpečnosti pre agentúru Reuters.



Desiatka ozbrojencov ho uniesla v utorok po zotmení v bani v provincii Yagha ležiacej pri hraniciach s Nigerom. Kanaďana identifikovali ako Kirka Woodmana pracujúceho pre banskú spoločnosť Progress Minerals so sídlom vo Vancouveri.



Jeden z nemenovaných bezpečnostných predstaviteľov pre agentúru AFP uviedol, že telo "belocha so strelnými ranami" objavili v severnej oblasti Burkiny Faso, kde džihádisti podnikajú svoje útoky.



Úrady Burkiny Faso nedávno vyhlásili v tomto regióne výnimočný stav, keďže sa zvýšil počet útokov islamských extrémistov, najmä pozdĺž hraníc s Nigerom a Mali.



K únosu Kanaďana došlo mesiac po tom, ako zmizla 34-ročná Kanaďanka Edith Blaisová, ktorá odišla do Burkiny Faso so svojím talianskym priateľom v rámci programu humanitárnej pomoci.