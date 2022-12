VÝBUCH MINIBUSU: Výbuch v Burkine Faso má najmenej desať obetí

Ouagadougou 26. decembra (TASR) - Najmenej desať obetí si vyžiadal výbuch minibusu, ktorý na východe Burkiny Faso prešiel po nášľapnej míne. V pondelok o tom informovali tamojší predstavitelia, podľa ktorých sa môže počet mŕtvych ešte zvýšiť. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Tragédia sa odohrala v nedeľu popoludní blízko hraníc s Nigerom. Táto oblasť je často dejiskom potýčok medzi vládnymi jednotkami a povstalcami napojenými na teroristickú organizáciu al-Káida a Islamský štát (IS).



Obeťami výbuchu sú najmä ženy a deti. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice.



Agentúra AFP pripomína, že násilnosti sa do Burkiny Faso rozšírili v roku 2015 zo susedného Mali a vyžiadali už stovky obetí. Takmer dva milióny ľudí boli nútení opustiť svoje domovy a viac ako tretina krajiny je mimo kontroly vlády.



Počet útokov namierených proti burkinským bezpečnostným zložkám a civilistom v uplynulých mesiacoch narastá najmä na severe a východe krajiny pri hraniciach s Nigerom a Mali.