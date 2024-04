Burkina Faso vyhostila francúzskych diplomatov za podvratnú činnosť

Ouagadougou 18. apríla (TASR) - Burkina Faso vyhostila troch francúzskych diplomatov za "podvratnú činnosť". Uviedlo to ministerstvo zahraničných vecí v nóte, ktorú mala možnosť vo štvrtok vidieť tlačová agentúra AFP.



Trojica diplomatov bola vyhlásená za "nežiadúce osoby" a z krajiny musia odísť do 48 hodín, dodalo ministerstvo v nóte francúzskemu veľvyslanectvu datovanej v utorok.



Vojenská junta sa po nástupe k moci v septembri 2022 dištancovala od Francúzska. Burkina Faso bola jeho kolóniou až do 60. rokov 20. storočia. Zrušila aj vojenskú dohodu medzi oboma krajinami z roku 1961 a Paríž svojho veľvyslanca po vojenskom prevrate z krajiny stiahol.



Dňa 1. decembra boli zatknutí štyria francúzski predstavitelia. Obvinili ich a v hlavnom meste Ouagadougou uväznili, uviedol francúzsky zdroj. Podľa úradov boli tajnými agentmi, ale francúzsky zdroj povedal, že boli podporným personálom v oblasti IT. Štvorica je teraz v domácom väzení, spresnili bezpečnostné zdroje Burkiny Faso.



Ouagadougou v decembri 2022 vyhostilo dvoch francúzskych občanov za údajnú špionáž.



Francúzsko ukončilo vojenskú misiu proti džihádistom v Mali a Burkine Faso a nedávno začalo sťahovať vojakov aj z Nigeru. Vo všetkých troch krajinách teraz po prevratoch vládne armáda.



Burkina Faso sa teraz kvôli bezpečnostnej pomoci čoraz viac obracia na Rusko, Mali a Niger.