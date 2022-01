Vzbura vojakov v Burkina Faso vyvolala dohady o prevrate

Ouagadougou 23. januára (TASR) - V Burkine Faso sa v nedeľu vzbúrili viaceré vojenské posádky, čo vyvolalo obavy, že v krajine došlo k vojenskému prevratu. Vláda však tvrdenia o puči poprela a ani vzbúrenci nevzniesli politické požiadavky, informovala agentúra AFP.



Na viacerých armádnych základniach v Burkine Faso vrátane metropoly Ouagadougou došlo v nedeľu ráno k vojenským vzburám, ktoré sprevádzala streľba. Dohady o možnom prevrate ešte posilnila správa o tom, že demonštranti sympatizujúci so vzbúrencami podpálili hlavné sídlo vládnucej strany. Výtržníkov však napokon rozohnala polícia, ktorá voči nim nasadila slzotvorný plyn.



Nespokojní vojaci, ktorí sa zúčastnili na vzbure, zverejnili svoje požiadavky, avšak neuviedli nič o tom, že by chceli zosadiť prezidenta Rocha Christiana Kaborého.



Vzbúrenci žiadajú, aby im vláda poskytla viac prostriedkov na boj s militatnými džihádistami, ktorí podnikajú opakované útoky na príslušníkov miestnych bezpečnostných síl. Vyzvali tiež na odvolanie popredných predstaviteľov armády, zlepšenie starostlivosti o zranených vojakov a zintenzívnenie podpory pre rodiny kolegov padlých v boji s militantmi.



"Žiadame, aby nám boli na tento boj poskytnuté náležité prostriedky," povedal pre agentúru AFP jeden zo vzbúrencov.



Burkinská vláda v tejto súvislosti poprela správy o vojenskom prevrate, ktoré sa šírili na sociálnych sieťach a vyzvala obyvateľstvo, aby zachovalo pokoj. Priznala, že v niektorých armádnych kasárňach došlo k streľbe, avšak podľa nej išlo len lokálne incidenty malého rozsahu, ktoré nijako neovplyvnili fungovanie kľúčových štátnych inštitúcií.



Burkina Faso od roku 2015 zvádza boje s džihádistami, ktorí do jej severných regiónov začali prenikať z Mali a Nigeru. Ide o ozbrojencov napojených na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Ich útoky si vyžiadali už približne 2000 obetí, zatiaľ čo zhruba 1,5 milióna ľudí utieklo zo svojich domovov.



Slabo vycvičená aj vybavená burkinská armáda odráža útoky džihádistov len s veľkými ťažkosťami, uvádza agentúra AFP.