Začína sa súdny proces s Compaorém, bývalým prezidentom Burkina Faso

Ouagadougou 8. októbra (TASR) - Súdny proces so 14 osobami vrátane bývalého prezidenta Burkiny Faso sa začne v pondelok a bude sa týkať zavraždenia Thomasa Sankaru, incidentu z roku 1987. Sankara bol revolučným lídrom a ikonou panafrikanizmu.



Správu v piatok priniesla tlačová agentúra AFP.



Sankaru zastrelili počas štátneho prevratu pod vedením jeho bývalého súputníka Blaisa Compaorého, ktorý sa následne stal prezidentom tejto západoafrickej krajiny. Podozrenia sú dlhodobo mierené na Compaorého, ktorý vládol v Burkine Faso 27 rokov.



Compaoré bol zvrhnutý počas ľudového povstania v roku 2014 a utiekol do susedného Pobrežia Slonoviny, ktoré mu poskytlo azyl. Je hlavným podozrivým v predmetnom súdnom procese, ktorý sa začne na vojenskom súde v burkinskom hlavnom meste Ouagadougou.



Compaoré (70), ktorý účasť na zavraždení Sankaru odmieta, bude súdený v neprítomnosti. V piatok prostredníctvom svojich právnikov oznámil, že sa na procese nezúčastní.



Sankara, armádny veliteľ a prívrženec marxizmu-leninizmu inšpirovaný ghanským povstalcom Jerrym Rawlingsom, sa dostal k moci v roku 1983 a začal radikálnu premenu svojej vlasti.



Krajinu premenoval z bývalej koloniálnej Hornej Volty na Burkinu Faso (v preklade "zem čestných ľudí"), vykonal rozsiahle znárodnenia a zakázal ženskú obriezku, mnohoženstvo a vynútené sobáše. Štyri roky po tom, ako sa ujal moci, bol on i 12 ďalších lídrov po smrti. Všetkých zastrelili počas návštevy ústredia Národnej rady revolúcie v Ouagadougou.



Medzi obvinenými je Compaorého "pravá ruka" – generál Gilbert Diendéré, bývalý šéf elitného Pluku prezidentskej bezpečnosti. Obaja čelia obvineniam z účasti na vražde, poškodzovania štátnej bezpečnosti a ukrývania tiel.



Diendéré (61) si už v Burkine Faso odpykáva 20-ročný trest odňatia slobody za naplánovanie puču proti dočasnej vláde, ktorá nasledovala po Compaorého zvrhnutí.



Ďalšou prominentnou osobou medzi obvinenými je Hyacinthe Kafando, bývalý dozorný dôstojník Pluku prezidentskej bezpečnosti, ktorý mal viesť vraždiace komando. Momentálne je na úteku.