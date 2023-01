Burkina Faso žiada Francúzsko o odsun vojakov

Paríž 23. januára (TASR) - Burkina Faso požiadala Francúzsko, aby do mesiaca stiahlo svojich vojakov zo západoafrickej krajiny. Vyplýva to z diplomatického listu zaslaného do Paríža, ktorý v nedeľu získala agentúra AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu povedal, že Paríž čaká na vysvetlenie od Burkiny Faso po tom, ako vojenský režim tejto krajiny podľa miestnych médií oznámil, že si želá odchod francúzskych vojakov v priebehu mesiaca.



Macron uviedol, že v súvislosti s týmito správami panuje "veľa nejasností", a vyzval vodcu junty Ibrahima Traorého na verejné vyjadrenie.



List burkinského ministerstva zahraničných vecí z minulej stredy ukončuje dohodu o umiestnení francúzskych vojakov v Burkine Faso z roku 2018 a stanovuje termín jedného mesiaca na ich odsun.



Kancelária francúzskeho prezidenta v reakcii na otázku o liste, ktorý AFP získala od burkinského diplomatického zdroja, napísala, že stále čaká na potvrdenie postoja Burkiny Faso na "najvyššej úrovni".



O burkinskej žiadosti informovala štátna tlačová agentúra v sobotu neskoro večer. Zdroj blízky vláde vtedy správu pre AFP potvrdil a spresnil, že rozhodnutie sa netýka prerušenia diplomatických vzťahov s Francúzskom, ale len dohôd o vojenskej spolupráci.



Francúzsko má v Burkine Faso 400 príslušníkov špeciálnych jednotiek v rámci boja proti džihádistickým vzbúrencom. Vzťahy oboch krajín sa v posledných mesiacoch zhoršili. Odkedy sa vlani v septembri chopil moci v Burkine Faso súčasný vojenský režim, v krajine sa konali demonštrácie za odchod francúzskeho veľvyslanca i vojakov.



Objavili sa pritom náznaky, že Burkina Faso sa podobne ako susedné Mali obracia k Rusku. Burkinský premiér Apollinaire Kyelem de Tembela tento mesiac vyhlásil, že Rusko je "rozumná voľba" a že s ním chcú posilňovať partnerstvo. Začiatkom decembra navštívil Moskvu.



Francúzsko sa obáva zopakovania roztržky s Mali, z ktorého stiahlo svoje vojenského jednotky minulý rok. Ak by francúzske sily odišli aj z Burkiny Faso, Paríž zjavne preferuje ich presun na juh susedného Nigeru, kde už má takmer 2000 vojakov, dodáva AFP.