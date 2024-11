Burkine Faso vyhovuje partnerstvo s Ruskom viac ako s Francúzskom

Soči 9. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí afrického štátu Burkina Faso v sobotu ocenil spoluprácu s Ruskom, ktorá jeho krajine "vyhovuje lepšie" ako jej historické väzby s Francúzskom. Šéf burkinskej diplomacie Karamoko Jean-Marie Traoré to vyhlásil v sobotu v ruskom prímorskom letovisku Soči, kde sa zúčastňuje na summite Rusko-Afrika, informovala agentúra AFP.



Traoré vo svojom príhovore na fóre v Soči povedal, že Rusko je "partnerom, s ktorým môžeme dosiahnuť pokrok". Vyhlásil tiež, že v Burkine Faso nevládne žiadny strach z vojenskej závislosti od Moskvy.



"Ponuka vo forme spolupráce s Ruskom je vhodnejšia pre ľud Burkiny Faso," uviedol Traoré pre agentúru AFP. Vyhlásil tiež, že Rusko, podobne ako aj Burkina Faso, trpí "klišé, ktoré (o ňom) vytvorili partneri" na Západe.



AFP pripomenula, že Rusko sa už dlhší čas snaží posilniť svoj diplomatický, politický a ekonomický vplyv v Afrike. U mnohých lídrov na tomto kontinente našiel silnú odozvu naratív šírený Moskvou o škodlivom neokolonializme a hegemónii Západu.



Burkina Faso bola v prvej polovici 20. storočia francúzskou kolóniou. Vzťahy s Parížom sa však po vojenskom prevrate v roku 2022 výrazne zhoršili. Moskva do Burkiny Faso – ako aj do niekoľkých ďalších afrických krajín – vyslala vojenských inštruktorov, aby im pomohli v boji proti islamistom.



Traoré pritom v rozhovore pre AFP odmietol myšlienku, že by jeho krajina mohla byť od Moskvy príliš závislá.



"Nie je priestor na strach, pretože vieme, čo chceme a kam chceme ísť. A vieme, ako chceme spolupracovať s našimi novými partnermi," povedal pre agentúru AFP.