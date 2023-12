Búrky na východe Austrálie si vyžiadali deväť obetí

Sydney 27. decembra (TASR) - Silné búrky, ktoré zasiahli východ Austrálie, si vyžiadali najmenej deväť obetí vrátane deväťročného dievčaťa. Približne 80.000 domácností ostalo bez elektriny, informovali v stredu miestne úrady. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Búrky, ktoré sprevádzal silný vietor a dážď, zasiahli štáty Victoria a Queensland. Austrálsky meteorologický úrad varoval, že pobrežné oblasti v Queenslande stále ohrozujú nebezpečné búrky, ktoré sprevádzajú záplavy, silné krupobitie a vietor.



Queenslandská polícia uviedla, že dve ženy zahynuli v meste Gympie po tom, ako ich strhla voda. Traja ďalší ľudia sa utopili, keď sa s nimi prevrátila 39-metrová jachta do mora neďaleko mesta Brisbane. Policajti zároveň našli telo deväťročného dievčaťa, ktoré na predmestí Brisbane strhla voda. Ďalšiu 59-ročnú ženu zabil padajúci strom v meste Gold Coast.



"Počasie nám pripravilo 24 tragických hodín," povedala komisárka queenslandskej polície Katarina Carrollová.



Energetická spoločnosť Energex informovala, že pracuje na obnovení dodávky elektriny do viac než 80.000 domácností v tomto štáte.



"Akú silu mali tieto búrky? Dostatočnú na to, aby zlomili viacero betónových stĺpov, na ktorých je umiestnené vedenie vysokého napätia," uviedla spoločnosť na sociálnej sieti.



V štáte Victoria zároveň v dôsledku záplav zahynula ďalšia žena, zatiaľ čo jedného muža zabil padajúci konár.