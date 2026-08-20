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Štvrtok 20. august 2026
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BÚRKY V NEMECKU: Zabili ženu a poškodili desiatky budov

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Na snímke vyvrátený strom zatarasil cestu po tornáde, ktoré zasiahlo mesto Fürstenwalde v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko v stredu 18. augusta 2026. Foto: TASR/DPA

Nemecká meteorologická služba varovala vo štvrtok pred možnosťou ďalších silných búrok najmä v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Bavorsko.

Autor TASR
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Berlín 20. augusta (TASR) - Silné búrky v noci na štvrtok zasiahli viaceré časti Nemecka. Vyžiadali si najmenej jednu obeť a jedno vážne zranenie a poškodili desiatky budov, oznámili tamojšie úrady. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.

Nemecká meteorologická služba varovala vo štvrtok pred možnosťou ďalších silných búrok najmä v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Bavorsko.

V meste Waldorf v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na západe krajiny zahynula 58-ročná žena, na ktorú spadol strom. Ďalšia žena je vážne zranená. Obe sa podľa polície pred búrkou ukryli pod zastrešeným posedením. Búrka vyvrátila strom, ktorý spadol na prístrešok - staršia zo žien zahynula na mieste, druhú previezli do nemocnice.

Silný vietor v Porýní-Falcku strhával aj časti múrov a vyvracal stromy. Ďalšie škody spôsobili padajúce časti fasád a lietajúce trosky.

V meste Fürstenwalde v spolkovej krajine Brandenbursko potvrdili meteorológovia výskyt tornáda. Polícia v neďalekom Postupime hlásila škody vrátane stromov popadaných na autá.

Počas noci zasahovali záchranné zložky v súvislosti s počasím aj v spolkových krajinách Hesensko, Durínsko a Bavorsko.
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