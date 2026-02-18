Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BÚRKY V PORTUGALSKU: Nezvestný pár našli mŕtvy v aute

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Bezprostredne nebolo známe, či ich smrť možno priamo pripísať nepriaznivému počasiu.

Autor TASR
Lisabon 18. februára (TASR) - Nezvestný partnerský pár našli v stredu mŕtvy v ich aute v obci Figueira da Foz na severe Portugalska. Bol nezvestný týždeň po sérii silných búrok, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bezprostredne nebolo známe, či ich smrť možno priamo pripísať nepriaznivému počasiu. To sa od soboty zlepšilo, úrady však stále vyhodnocujú škody spôsobené búrkami a záplavami.

Od konca januára Portugalsko bojuje so sériou búrok, ktoré si podľa civilnej ochrany vyžiadali najmenej sedem obetí. Niektoré miestne médiá uvádzajú až 18 mŕtvych.
