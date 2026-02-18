< sekcia Zahraničie
BÚRKY V PORTUGALSKU: Nezvestný pár našli mŕtvy v aute
Bezprostredne nebolo známe, či ich smrť možno priamo pripísať nepriaznivému počasiu.
Autor TASR
Lisabon 18. februára (TASR) - Nezvestný partnerský pár našli v stredu mŕtvy v ich aute v obci Figueira da Foz na severe Portugalska. Bol nezvestný týždeň po sérii silných búrok, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bezprostredne nebolo známe, či ich smrť možno priamo pripísať nepriaznivému počasiu. To sa od soboty zlepšilo, úrady však stále vyhodnocujú škody spôsobené búrkami a záplavami.
Od konca januára Portugalsko bojuje so sériou búrok, ktoré si podľa civilnej ochrany vyžiadali najmenej sedem obetí. Niektoré miestne médiá uvádzajú až 18 mŕtvych.
Bezprostredne nebolo známe, či ich smrť možno priamo pripísať nepriaznivému počasiu. To sa od soboty zlepšilo, úrady však stále vyhodnocujú škody spôsobené búrkami a záplavami.
Od konca januára Portugalsko bojuje so sériou búrok, ktoré si podľa civilnej ochrany vyžiadali najmenej sedem obetí. Niektoré miestne médiá uvádzajú až 18 mŕtvych.