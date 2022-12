Búrky zasiahli Portugalsko aj Španielsko, najhoršie postihli Lisabon

Lisabon 13. decembra (TASR) - Silné dažde spôsobili v utorok v Portugalsku záplavy, a to obzvlášť v metropole Lisabon, kde došlo podľa miestnych médií k zaplaveniu mnohých ulíc. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Lisabon zažil prívalové povodne aj približne pred týždňom, vtedy pri nich zahynula jedna osoba. "Nikdy predtým sme to nezažili v takom rýchlom slede," povedal starosta portugalského hlavného mesta Carlos Moedas na margo výčinov počasia, ktoré zároveň označil za "chaotické". Mnohé z ciest vedúcich do metropoly boli neprejazdné, keďže tunely sa ocitli pod vodou.



Metro premávalo len obmedzene, rovnako aj autobusová doprava. Niekoľko škôl zrušilo vyučovanie a viaceré turistické pamiatky pre verejnosť zatvorili. Vodu pomáhali v metropole odčerpávať aj vojaci.



Obyvatelia metropoly boli vyzývaní, aby neopúšťali svoje domovy, ak vyslovene nemusia. Moedas zdôraznil, že nijaké obete dosiaľ neboli hlásené. Viacero ľudí však podľa jeho slov zachraňovali z ich domov. Starosta tiež uviedol, že onedlho sa v meste začne so stavbou dvoch odvodňovacích tunelov.



Búrkový systém sa v priebehu utorka presunul do susedného Španielska. Konkrétne v regióne Andalúzia sa pod vodou ocitli viaceré cesty.



Výdatné zrážky postihli Portugalsko aj Španielsko po mesiacoch sucha. Uplynulé leto tam bolo jedným z najhorúcejších v histórii. Odborníci pripisujú takéto výkyvy počasia klimatickým zmenám.