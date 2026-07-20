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Burnham menoval prvých ministrov, rezort diplomacie povedie Miliband
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Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Novým britským ministrom zahraničných vecí sa v pondelok stal bývalý minister energetiky Ed Miliband. Do funkcie ho vymenoval premiér Andy Burnham, ktorý sa úradu ujal v pondelok. Funkciu ministra financií bude v novej vláde zastávať niekdajší minister obrany John Healey. Shabana Mahmoodová bude naďalej ministerkou vnútra. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.