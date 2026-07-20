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Burnham menoval prvých ministrov, rezort diplomacie povedie Miliband

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Na snímke nový britský premiér Andy Burnham sa prihovára k novinárom na Downing Street 10 v Londýne v pondelok 20. júla 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Novým britským ministrom zahraničných vecí sa v pondelok stal bývalý minister energetiky Ed Miliband. Do funkcie ho vymenoval premiér Andy Burnham, ktorý sa úradu ujal v pondelok. Funkciu ministra financií bude v novej vláde zastávať niekdajší minister obrany John Healey. Shabana Mahmoodová bude naďalej ministerkou vnútra. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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