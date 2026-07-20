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Burnham: Musíme zabrať a znovu priniesť Británii stabilitu
Nový premiér chce podľa vlastných slov priniesť nový ekonomický a politický model.
Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Nový britský premiér Andy Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla vlády na Downing Street 10 zdôraznil, že je siedmym premiérom za uplynulých desať rokov. Svoje vymenovanie označil za „okamih na zamyslenie a nové predsavzatia“. Zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť „zabrať“, postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a priniesť Británii opäť stabilitu. TASR o tom informuje podľa televízie BBC.
„Budem k vám úprimný: neboli sme dosť dobrí a musíme sa zlepšiť. A zlepšíme sa,“ prisľúbil Burnham, ktorý zdôraznil, že mnohí Briti sú z politiky unavení. „Nech je tento moment chvíľou, keď Británia začne opäť veriť. Chvíľou, ktorou vrátime nádej,“ vyhlásil.
Nový premiér chce podľa vlastných slov priniesť nový ekonomický a politický model. Británia podľa neho v 80. rokoch urobila niekoľko „nesprávnych krokov“, pričom menoval privatizáciu a deindustrializáciu, a krajina sa z toho doteraz nespamätala.
Burnham prisľúbil, že ako premiér presunie moc z Westminsteru do „každej obce v krajine, aby ľudia mohli robiť viac“. Ešte tento rok predloží desaťročný plán pre Britániu, v ktorom načrtne smer, ktorým by sa krajina mala uberať. Už v utorok predstaví prvé opatrenia na zmiernenie dôsledkov rastúcich životných nákladov.
Hovoriť čoskoro plánuje s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby mu potvrdil, že aj po jeho vymenovaní za nového premiéra Londýn neochvejne podporuje Ukrajinu, ktorá sa už viac ako štyri roky bráni ruskej agresii. Telefonovať bude aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Naša práca začína okamžite,“ zdôraznil Burnham na záver svojho príhovoru. „Dám do toho všetko a prosím vás všetkých, aby ste mi v tom pomohli. Vytvorme nový národný pocit jednoty, spoločného cieľa a pozitívneho prístupu,“ uzavrel.
Očakáva sa, že v priebehu pondelka premiér predstaví členov svojho kabinetu. Prvé zasadnutie vlády by sa mohlo uskutočniť už v utorok.
Pracovníci úradu vlády pred Burnhamovým príchodom odstránili tradičný rečnícky pult používaný doterajšími premiérmi. Na jeho miesto umiestnili dva mikrofóny na nízkych stojanoch. BBC konštatuje, že nový premiér tým nadväzuje na svoj komunikačný štýl z obdobia, keď bol starostom Veľkého Manchestra.
„Budem k vám úprimný: neboli sme dosť dobrí a musíme sa zlepšiť. A zlepšíme sa,“ prisľúbil Burnham, ktorý zdôraznil, že mnohí Briti sú z politiky unavení. „Nech je tento moment chvíľou, keď Británia začne opäť veriť. Chvíľou, ktorou vrátime nádej,“ vyhlásil.
Nový premiér chce podľa vlastných slov priniesť nový ekonomický a politický model. Británia podľa neho v 80. rokoch urobila niekoľko „nesprávnych krokov“, pričom menoval privatizáciu a deindustrializáciu, a krajina sa z toho doteraz nespamätala.
Burnham prisľúbil, že ako premiér presunie moc z Westminsteru do „každej obce v krajine, aby ľudia mohli robiť viac“. Ešte tento rok predloží desaťročný plán pre Britániu, v ktorom načrtne smer, ktorým by sa krajina mala uberať. Už v utorok predstaví prvé opatrenia na zmiernenie dôsledkov rastúcich životných nákladov.
Hovoriť čoskoro plánuje s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby mu potvrdil, že aj po jeho vymenovaní za nového premiéra Londýn neochvejne podporuje Ukrajinu, ktorá sa už viac ako štyri roky bráni ruskej agresii. Telefonovať bude aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Naša práca začína okamžite,“ zdôraznil Burnham na záver svojho príhovoru. „Dám do toho všetko a prosím vás všetkých, aby ste mi v tom pomohli. Vytvorme nový národný pocit jednoty, spoločného cieľa a pozitívneho prístupu,“ uzavrel.
Očakáva sa, že v priebehu pondelka premiér predstaví členov svojho kabinetu. Prvé zasadnutie vlády by sa mohlo uskutočniť už v utorok.
Pracovníci úradu vlády pred Burnhamovým príchodom odstránili tradičný rečnícky pult používaný doterajšími premiérmi. Na jeho miesto umiestnili dva mikrofóny na nízkych stojanoch. BBC konštatuje, že nový premiér tým nadväzuje na svoj komunikačný štýl z obdobia, keď bol starostom Veľkého Manchestra.