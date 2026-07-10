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Burnham navrhuje, aby Británia vyvíjala väčší tlak na Izrael
Prieskum verejnej mienky naznačil, že niektorí voliči opustili Labouristickú stranu a prešli k Strane zelených, ktorej líder obvinil Izrael z páchania genocídy, píše AFP.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Britský politik a kandidát na post premiéra Andy Burnham z Labouristickej strany vyhlásil, že Londýn bude musieť vyvíjať na Izrael väčší tlak pre jeho smrtiace operácie v Pásme Gazy, napísal vo štvrtok denník The Guardian. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa Burnhama sa mnohí ľudia domnievajú, že vláda odstupujúceho premiéra Keira Starmera „nezareagovala správne“ na izraelskú ofenzívu v Pásme Gaze, ktorá nasledovala po útokoch militantného hnutia Hamas v októbri 2023, pripomenul denník. „Mrzí ma to. Odpoveď bola častokrát nedostatočná. Musíme sa zlepšiť,“ povedal Burnham podľa denníka.
Od Starmerovho nástupu do úradu v júli 2024 uvalila jeho labouristická vláda sankcie na izraelských ministrov obvinených z podnecovania násilia na osadníkoch na Západnom brehu Jordánu. Zároveň pozastavila rokovania o voľnom obchode s Izraelom a oficiálne uznala Palestínsky štát. Podporovatelia Palestínčanov však tvrdia, že premiér nezašiel dostatočne ďaleko.
Prieskum verejnej mienky naznačil, že niektorí voliči opustili Labouristickú stranu a prešli k Strane zelených, ktorej líder obvinil Izrael z páchania genocídy, píše AFP. „Musíme vyvíjať väčší tlak na izraelskú vládu,“ zdôraznil Burnham. „Áno, prijali sa už nejaké dôležité kroky... no buďme úprimní, Spojené kráľovstvo bolo príliš pomalé, aby vyzývalo na prímerie. A teraz musíme urobiť viac a posilniť náš postoj,“ zdôraznil politik.
Malo by sa zvážiť zavedenie ďalších sankcií a preskúmať opatrenia „na zákaz obchodu s tovarom z nelegálnych osád“, navrhol Burnham. Zároveň podčiarkol, že vždy zachová spravodlivý a vyvážený postoj a bude sa zasadzovať za to, čo je správne.
Podľa Burnhama sa mnohí ľudia domnievajú, že vláda odstupujúceho premiéra Keira Starmera „nezareagovala správne“ na izraelskú ofenzívu v Pásme Gaze, ktorá nasledovala po útokoch militantného hnutia Hamas v októbri 2023, pripomenul denník. „Mrzí ma to. Odpoveď bola častokrát nedostatočná. Musíme sa zlepšiť,“ povedal Burnham podľa denníka.
Od Starmerovho nástupu do úradu v júli 2024 uvalila jeho labouristická vláda sankcie na izraelských ministrov obvinených z podnecovania násilia na osadníkoch na Západnom brehu Jordánu. Zároveň pozastavila rokovania o voľnom obchode s Izraelom a oficiálne uznala Palestínsky štát. Podporovatelia Palestínčanov však tvrdia, že premiér nezašiel dostatočne ďaleko.
Prieskum verejnej mienky naznačil, že niektorí voliči opustili Labouristickú stranu a prešli k Strane zelených, ktorej líder obvinil Izrael z páchania genocídy, píše AFP. „Musíme vyvíjať väčší tlak na izraelskú vládu,“ zdôraznil Burnham. „Áno, prijali sa už nejaké dôležité kroky... no buďme úprimní, Spojené kráľovstvo bolo príliš pomalé, aby vyzývalo na prímerie. A teraz musíme urobiť viac a posilniť náš postoj,“ zdôraznil politik.
Malo by sa zvážiť zavedenie ďalších sankcií a preskúmať opatrenia „na zákaz obchodu s tovarom z nelegálnych osád“, navrhol Burnham. Zároveň podčiarkol, že vždy zachová spravodlivý a vyvážený postoj a bude sa zasadzovať za to, čo je správne.