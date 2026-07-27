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Burnham: Návšteva Zelenského vysiela jasný signál ohľadom podpory
Burnham ešte pred návštevou Zelenského vyhlásil, že „Británia stojí pri Ukrajine, plece pri pleci“.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojenom kráľovstve vysiela „veľmi jasný signál“ ohľadom britskej podpory Ukrajiny. Na námornej základni v Portsmouthe to v pondelok uviedol britský premiér Andy Burnham, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Burnham tvrdí, že „nie je náhoda“, že je Zelenskyj prvým zahraničným lídrom na návšteve Spojeného kráľovstva od jeho nástupu do úradu. „Má to vyslať veľmi jasný signál: sme s Ukrajinou na 100 percent, ja osobne som s vami na 100 percent a v plnej miere dodržím každý záväzok, ktorý táto krajina Ukrajine dala,“ vyhlásil Burnham s tým, že „čoskoro“ plánuje navštíviť Ukrajinu.
Zelenskyj sa následne Burnhamovi poďakoval a uviedol, že vzťah medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom je „silnejší ako kedykoľvek predtým“. „Veľmi si vážime, že náš tím je prvým, ktorý navštívil Spojené kráľovstvo od nástupu Andyho Burnhama do úradu. Je to dôležitý signál podpory a premiér nás uistil, že táto podpora zostáva neochvejná,“ napísal neskôr na sieti X.
Burnham ešte pred návštevou Zelenského vyhlásil, že „Británia stojí pri Ukrajine, plece pri pleci“.
„Rusko by nemalo pochybovať o našom odhodlaní a my neustúpime, kým nedosiahneme dlhodobý a spravodlivý mier pre Ukrajinu,“ dodal britský premiér.
Burnham tvrdí, že „nie je náhoda“, že je Zelenskyj prvým zahraničným lídrom na návšteve Spojeného kráľovstva od jeho nástupu do úradu. „Má to vyslať veľmi jasný signál: sme s Ukrajinou na 100 percent, ja osobne som s vami na 100 percent a v plnej miere dodržím každý záväzok, ktorý táto krajina Ukrajine dala,“ vyhlásil Burnham s tým, že „čoskoro“ plánuje navštíviť Ukrajinu.
Zelenskyj sa následne Burnhamovi poďakoval a uviedol, že vzťah medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom je „silnejší ako kedykoľvek predtým“. „Veľmi si vážime, že náš tím je prvým, ktorý navštívil Spojené kráľovstvo od nástupu Andyho Burnhama do úradu. Je to dôležitý signál podpory a premiér nás uistil, že táto podpora zostáva neochvejná,“ napísal neskôr na sieti X.
Burnham ešte pred návštevou Zelenského vyhlásil, že „Británia stojí pri Ukrajine, plece pri pleci“.
„Rusko by nemalo pochybovať o našom odhodlaní a my neustúpime, kým nedosiahneme dlhodobý a spravodlivý mier pre Ukrajinu,“ dodal britský premiér.