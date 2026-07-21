< sekcia Zahraničie
Burnham obsadil ďalšie posty vo vláde, ministrom obrany je Streeting
Streeting odstúpil z funkcie ministra zdravotníctva v máji. Pôvodne zvažoval kandidatúru na post lídra vládnej Labouristickej strany, napokon však od nej ustúpil a podporil Burnhama.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 21. júla (TASR) - Britský premiér Andy Burnham pokračoval aj v pondelok neskoro večer v obsadzovaní svojho kabinetu. Novým ministrom obrany sa stal bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, post šéfa ministerstva spravodlivosti zas obsadí Alex Norris. Informuje o tom TASR na základe správ stanice Sky News a agentúry AFP.
Streeting odstúpil z funkcie ministra zdravotníctva v máji. Pôvodne zvažoval kandidatúru na post lídra vládnej Labouristickej strany, napokon však od nej ustúpil a podporil Burnhama.
Nový britský premiér v neskorých večerných hodinách zároveň vymenoval Angelu Eagleovú za ministerku životného prostredia a Miattu Fahnbullehovú za ministerku pre energetickú bezpečnosť a uhlíkovú neutralitu. Ministrom obchodu sa stal Jonathan Reynolds a ministerkou bývania Angela Raynerová.
Lisa Nandyová si zachovala post ministerky kultúry. Vo funkcii bude pokračovať aj po vláde Keira Starmera, pričom jej rezort opäť zahŕňa aj agendu v oblasti digitalizácie.
Burnham vymenoval prvých ministrov len niekoľko hodín po tom, ako sa tento nový líder Labouristickej strany ujal úradu premiéra. Ako prvého ministra novej vlády Burnham vymenoval Healyho, a to do čela ministerstva financií. Šéfom britskej diplomacie sa zas stal Ed Miliband.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra je šéfom vládnej strany oficiálne od minulého piatka. Do novej funkcie ho podporilo 379 labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií. Nemal žiadneho protikandidáta.
Jeho predchodca Starmer sa vzdal líderskej pozície v strane v júni, po tom ako jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými samosprávami. Poslanci preto žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.
Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla vlády na Downing Street 10 zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť „zabrať“, postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a opäť zabezpečiť Británii stabilitu.
Streeting odstúpil z funkcie ministra zdravotníctva v máji. Pôvodne zvažoval kandidatúru na post lídra vládnej Labouristickej strany, napokon však od nej ustúpil a podporil Burnhama.
Nový britský premiér v neskorých večerných hodinách zároveň vymenoval Angelu Eagleovú za ministerku životného prostredia a Miattu Fahnbullehovú za ministerku pre energetickú bezpečnosť a uhlíkovú neutralitu. Ministrom obchodu sa stal Jonathan Reynolds a ministerkou bývania Angela Raynerová.
Lisa Nandyová si zachovala post ministerky kultúry. Vo funkcii bude pokračovať aj po vláde Keira Starmera, pričom jej rezort opäť zahŕňa aj agendu v oblasti digitalizácie.
Burnham vymenoval prvých ministrov len niekoľko hodín po tom, ako sa tento nový líder Labouristickej strany ujal úradu premiéra. Ako prvého ministra novej vlády Burnham vymenoval Healyho, a to do čela ministerstva financií. Šéfom britskej diplomacie sa zas stal Ed Miliband.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra je šéfom vládnej strany oficiálne od minulého piatka. Do novej funkcie ho podporilo 379 labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií. Nemal žiadneho protikandidáta.
Jeho predchodca Starmer sa vzdal líderskej pozície v strane v júni, po tom ako jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými samosprávami. Poslanci preto žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.
Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla vlády na Downing Street 10 zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť „zabrať“, postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a opäť zabezpečiť Británii stabilitu.