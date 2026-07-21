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Burnham oznámil zrušenie DPH na elektrinu
Nový minister financií John Healey vyhlásil, že opatrenie mierne zníži infláciu, mesačné účty ľudí a poskytne im istotu počas tejto zimy.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje od 1. októbra zrušiť päťpercentnú sadzbu DPH na elektrinu pre domácnosti. Výpadok v štátnom rozpočte chce financovať zrušením plánovaných digitálnych občianskych preukazov. Ide o prvé opatrenie, ktorým chce Burnham zmierniť vysoké životné náklady v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa televízie BBC tým priemerná domácnosť ušetrí asi 45 libier (53 eur) ročne. Nový minister financií John Healey vyhlásil, že opatrenie mierne zníži infláciu, mesačné účty ľudí a poskytne im istotu počas tejto zimy. Burnham v utorkovom vyhlásení uviedol, že týmto krokom vláda „dá ľuďom viac peňazí do ich vreciek a obnoví nádej“.
Zrušením programu plánovaných digitálnych občianskych preukazov vláda ušetrí 1,8 miliardy libier (2,12 miliardy eur) počas nasledujúcich troch rokov. Zrušením DPH na elektrinu vláda príde o príjmy vo výške 850 miliónov libier (jednej miliardy eur) v tomto finančnom roku.
V Británii neexistujú občianske preukazy. Občania preto musia svoju totožnosť a vek dokazovať cestovným pasom, vodičským preukazom alebo iným dokladom.
Plány na zavedenie digitálnych občianskych preukazov predstavila predošlá vláda Keira Starmer. Ich držiteľmi sa mali stať všetci zamestnaní občania pracujúci v Británii. Vláda argumentovala, že povinná digitálna identifikácia pracovníkov by uľahčila boj proti nelegálne pracujúcim prisťahovalcom a prispela by k modernizácii štátu.
Podľa televízie BBC tým priemerná domácnosť ušetrí asi 45 libier (53 eur) ročne. Nový minister financií John Healey vyhlásil, že opatrenie mierne zníži infláciu, mesačné účty ľudí a poskytne im istotu počas tejto zimy. Burnham v utorkovom vyhlásení uviedol, že týmto krokom vláda „dá ľuďom viac peňazí do ich vreciek a obnoví nádej“.
Zrušením programu plánovaných digitálnych občianskych preukazov vláda ušetrí 1,8 miliardy libier (2,12 miliardy eur) počas nasledujúcich troch rokov. Zrušením DPH na elektrinu vláda príde o príjmy vo výške 850 miliónov libier (jednej miliardy eur) v tomto finančnom roku.
V Británii neexistujú občianske preukazy. Občania preto musia svoju totožnosť a vek dokazovať cestovným pasom, vodičským preukazom alebo iným dokladom.
Plány na zavedenie digitálnych občianskych preukazov predstavila predošlá vláda Keira Starmer. Ich držiteľmi sa mali stať všetci zamestnaní občania pracujúci v Británii. Vláda argumentovala, že povinná digitálna identifikácia pracovníkov by uľahčila boj proti nelegálne pracujúcim prisťahovalcom a prispela by k modernizácii štátu.