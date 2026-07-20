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Burnham prisľúbil zachovať pomoc Ukrajine, Zelenskyj mu gratuluje
Británia sa počas Starmerovej dvojročnej vlády zaviazala poskytovať Ukrajine ročnú vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier.
Autor TASR
Kyjev 20. júla (TASR) - Nový britský premiér Andy Burnham v pondelok krátko po vymenovaní prisľúbil, že jeho vláda zachová podporu Ukrajine. Neskôr to v telefonáte plánuje povedať aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ten medzičasom Burhnamovi zagratuloval k novej funkcii. Informuje o tom TASR.
„Ešte dnes dám prezidentovi Zelenskému veľmi jasne najavo, že sa nič nemení. Budem pri ňom stáť na 100 percent,“ vyhlásil podľa agentúry AFP Burnham, ktorý nahradil Keira Starmera. Britská podpora Ukrajiny zostane podľa neho neochvejná a rozhodná.
Zelenskyj v príspevku na sieti X uviedol, že Spojené kráľovstvo vždy patrilo k svetovým lídrom. S predsedom britskej vlády je podľa svojich slov pripravení spolupracovať vo všetkých možných formátoch.
„Veľmi si vážime politickú, obrannú a hodnotovú podporu zo strany Spojeného kráľovstva. Základy našich bilaterálnych vzťahov sú pevnejšie ako kedykoľvek predtým a naďalej sa budeme vzájomne posilňovať,“ napísal ukrajinský prezident, ktorého krajina už piaty rok odoláva ruskej invázii.
Británia sa počas Starmerovej dvojročnej vlády zaviazala poskytovať Ukrajine ročnú vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier. Londýn za ten čas tiež dodal Kyjevu vyše 250.000 dronov, približne 8000 rakiet a viac ako 350.000 delostreleckých nábojov.
Starmer ako jeden zo svojich posledných krokov vo vzťahu ku Kyjevu avizoval, že Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci 90-miliardovej pôžičky od Európskej únie.
„Ešte dnes dám prezidentovi Zelenskému veľmi jasne najavo, že sa nič nemení. Budem pri ňom stáť na 100 percent,“ vyhlásil podľa agentúry AFP Burnham, ktorý nahradil Keira Starmera. Britská podpora Ukrajiny zostane podľa neho neochvejná a rozhodná.
Zelenskyj v príspevku na sieti X uviedol, že Spojené kráľovstvo vždy patrilo k svetovým lídrom. S predsedom britskej vlády je podľa svojich slov pripravení spolupracovať vo všetkých možných formátoch.
„Veľmi si vážime politickú, obrannú a hodnotovú podporu zo strany Spojeného kráľovstva. Základy našich bilaterálnych vzťahov sú pevnejšie ako kedykoľvek predtým a naďalej sa budeme vzájomne posilňovať,“ napísal ukrajinský prezident, ktorého krajina už piaty rok odoláva ruskej invázii.
Británia sa počas Starmerovej dvojročnej vlády zaviazala poskytovať Ukrajine ročnú vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier. Londýn za ten čas tiež dodal Kyjevu vyše 250.000 dronov, približne 8000 rakiet a viac ako 350.000 delostreleckých nábojov.
Starmer ako jeden zo svojich posledných krokov vo vzťahu ku Kyjevu avizoval, že Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci 90-miliardovej pôžičky od Európskej únie.